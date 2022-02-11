Придется только наслаждаться: названы самые простые в уходе растения для сада

Некоторые цветы не требуют ничего большего кроме обрезки и правильной посадки.
Британский флорист Поллианна Уилкинсон назвала самые универсальные растения, которые будут украшать двор в любую пору и при этом не потребуют к себе много внимания.
Как пишет Express, садовод рекомендует любителям зелени отдавать предпочтение кустарникам и декоративным травам. По ее словам, кроме ежегодной обрезки, такие растения не нуждаются в заботе.
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Неприхотливые цветущие кустарники
- Камелия
- Рододендрон
- Азалия
- Гортензия
- Сирень
- Цеанотус
- Японский кизил
Простые в уходе, но красивые декоративные травы
- Пампасная трава, Cortaderia
- Нежные фонтанные травы, Pennisetum
- Трава фазанового хвоста, Anemanthele
- Вейник тростниковый, Calamagrostis
- Лесная лихорадка, Luzula
- Выносливые фонтанные травы, Pennisetum
Также флорист советует сажать растения-однолетники на солнце.
Напомним, гиацинт дома в горшке станет прекрасным украшением любого интерьера.
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Автор: Ульяна Виноградова