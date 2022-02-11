Придется только наслаждаться: названы самые простые в уходе растения для сада

Самые лушие растения для сада, которые не требуют особого ухода / Instagram

Британский флорист Поллианна Уилкинсон назвала самые универсальные растения, которые будут украшать двор в любую пору и при этом не потребуют к себе много внимания.

Как пишет Express, садовод рекомендует любителям зелени отдавать предпочтение кустарникам и декоративным травам. По ее словам, кроме ежегодной обрезки, такие растения не нуждаются в заботе.

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Неприхотливые цветущие кустарники

Камелия

Рододендрон

Азалия

Гортензия

Сирень

Цеанотус

Японский кизил

Самые лушие растения для сада, которые не требуют особого ухода / Instagram

Простые в уходе, но красивые декоративные травы

Пампасная трава, Cortaderia

Нежные фонтанные травы, Pennisetum

Трава фазанового хвоста, Anemanthele

Вейник тростниковый, Calamagrostis

Лесная лихорадка, Luzula

Выносливые фонтанные травы, Pennisetum

Также флорист советует сажать растения-однолетники на солнце.

Самые лушие растения для сада, которые не требуют особого ухода / Instagram

Напомним, гиацинт дома в горшке станет прекрасным украшением любого интерьера.

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