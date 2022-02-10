3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавиться

Дом может выдать отсутствие вкуса у хозяев / pixabay.com

Все хотят, чтобы их жилье было удобным, практичным и презентабельным для гостей. Однако при этом многие неправильно подбирают декор, мебель и предметы интерьера.

Важно помнить, что даже, потратив много денег, не факт, что вам удастся сделать свою квартиру красивой. Есть вещи, которые снесут все насмарку даже в супердорогом ремонте.

"Роскошные" диваны. Некоторые думают, что диван должен быть огромным, внушительным и громоздким. Однако он непрактичный, поэтому и портит интерьер, а также говорит об отсутствии вкуса у домочадцев.

Много личных фотографий. Если это красиво смотрится в больших домах, то в квартире наоборот. Такой дизайн стен очень неуместный и безвкусный.

Обилие отражающих поверхностей. Много зеркал и глянца тренд прошлого. Теперь такие квартиры кажутся неуютными, а в 21 веке главное практичность и эргономичность.

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