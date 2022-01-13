Защитит от врагов и плохих снов: как вырастить гиацинт дома в горшке

Луковичные цветы станут украшением любого интерьера / Фото pixabay.com

Луковичные цветы станут прекрасным дополнением любого интерьера. Их выбор огромен, и они имеют ряд неоспоримых преимуществ. К примеру, луковичные цветы очень непритязательны в уходе, ведь природа наградила их особенным свойством – в них уже есть все нужные для роста и жизнедеятельности вещества.

Многие луковичные цветы можно выращивать дома, самые распространенные из них: амариллисы, гиппеаструмы, валлота, гемантус, кринум, эвкомис, спрекелия, эухарис, кливия, крокусы, лилии, гиацинты. Также дома можно выращивать тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллу и прочие луковичные культуры. Таким образом, любой цветовод может выбрать растение на свой вкус.

Одно из самых популярных луковичных растений - гиацинт. И это неспроста. В Древнем Риме гиацинт считали цветком радости, веселья, молодости, символом любви и верности. В Средневековье гиацинт ассоциировался с богатством, роскошью и властью. А в наши дни эти луковичные цветы все чаще дарят женщинам на 8 Марта, ведь они ассоциируются с весной.

Гиацинт комнатный - приметы, суеверия и магические свойства

В Средневековье это луковичное растение часто применялось для изготовления приворотных зелий. Женщины украшали свои спальни гиацинтами, чтобы стать невероятно привлекательными, ведь аромат этого цветка имеет афродизиакальные свойства. Также считалось, что гиацинт избавляет от дурных сновидений, защищает от недоброжелателей и способен очистить энергетику человека.

Существует поверье, что в доме, где цветет гиацинт, не будет ссор и разногласий. А если купить его перед началом какого-то нового вида деятельности, то цветок придаст вам сил.

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Если гиацинт выпустил двойной цветонос, это сулит радостные события или непредвиденные расходы.

Какие виды гиацинтов бывают

Существуют три основных вида гиацинта. Их разделяют по регионам произрастания:

в Греции и Малой Азии это Гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis);

в Иране и Туркменистане – Гиацинт Литвинова;

в горах Копетдага – Гиацинт каспийский.

Как ухаживать за цветком гиацинт в домашних условиях

Если купить цветущий гиацинт в магазине, то он будет сидеть в маленьком горшке, а луковица - на треть выступать из земли. Пересаживать гиацинт в более просторный вазон не нужно - растение питается от луковицы, поэтому объем тары значения не имеет. Пересадка гиацинта спровоцирует стресс и сократит время цветения.

Гиацинт нужно поставить на самое светлое место без сквозняков и подальше от батареи - прохлада продлит его цветение, а жара может привести к почернению кончиков листьев и засыханию части цветочных почек. Оптимальная температура воздуха для цветущего гиацинта 15-20°С.

Цветку нужен равномерно рассеянный свет, поэтому в осенне-зимний период для него можно организовать дополнительную подсветку, а летом - поберечь от прямых солнечных лучей.

Как поливать и подкармливать гиацинт

Это луковичное растение поливают по краям горшочка водой комнатной температуры. Идеальный вариант - теплая талая или дождевая вода.

Важно, чтобы вода не попадала на луковицу и в центр розетки. Если луковица крупная и грунта почти не видно, то лучше наливать немного воды в поддон.

Один раз в две недели комнатный гиацинт подкармливают универсальным жидким удобрением для луковичных цветов. Питательный раствор вносят во влажную почву.

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Когда цветет гиацинт

Гиацинт цветет один раз за сезон. Время цветения составляет 10-14 дней. При хорошем уходе и оптимальных условиях можно добиться того, что цветение продлится до 25 дней.

Интересный факт: природный цвет гиацинта – синий и белый. Если луковицы гиацинта разных цветов разрезать и сложить пополам, на цветоносе появятся цветки обоих окрасов.

Как посадить луковицу гиацинта дома - все секреты / Фото pixaby

Гиацинт отцвел - что делать дальше

Итак, гиацинт, подаренный на праздник или просто купленный в магазине, отцвел. Теперь возникает вопрос, как ухаживать за гиацинтом в горшке в домашних условиях после цветения?

Продавцы обычно советуют после цветения просто выбросить растение, но гиацинт в горшке — это многолетник, поэтому луковицу можно сохранить до нового сезона и добиться повторного цветения.

Когда цветки гиацинта завянут, верхнюю часть цветоноса сразу удаляют так, чтобы остался отрезок в 10-15 см. Листья срезать не надо.

Далее луковичное растение нужно пересадить. Для этого его переваливают вместе с землей в вазон побольше или высаживают в открытый грунт без заглубления корневой шейки. Для пересадки домашнего гиацинта подойдет: универсальный грунт, который на 30% разбавляют песком, либо смесь из садовой земли, песка, перегноя и торфа в равном соотношении.

На дно горшка обязательно укладывают слой дренажа (1-2 см). После пересадки гиацинт нужно поливать умеренно, а через неделю подкормить комплексным удобрением для луковичных цветов. Повторно внести удобрение нужно еще через 10 дней.

Когда листья начнут желтеть и отмирать, полив нужно прекратить. Постепенно зеленая часть растения полностью засохнет. Сушняк следует отрезать, выкопать из земли и отправить на летнее хранение – в течение 2,5-3 месяцев.

Как правильно выращивать гиацинт в домашних условиях к празднику

Если правильно подобрать время посадки, то можно добиться того, чтобы гиацинт зацвел точно к празднику. В целом, для этого понадобится около 12 недель.

Таким образом, если вы хотите вырастить цветущий гианцинт к Новому Году или Рождеству – луковицы высаживают до середины сентября; к 14 февраля - в конце октября-начале ноября; к 8 марта – до середины ноября.

Как посадить луковицу гиацинта дома в горшок

Для посадки гиацинта вам понадобится вазон с дренажными отверстиями высотой 15-20 см (он должен быть на 2-4 см шире диаметра луковиц) и готовая смесь для луковичных цветов или универсальный грунт, разбавленный песком, опилками.

Луковицы нужно протравить в темно-розовом растворе марганцовки около 30 минут.

Высаживать луковицы гиацинта нужно так, чтобы верхушка (1/3 высоты) осталась на поверхности. Сверху насыпать слой песка.

Если вы садите несколько луковиц в один вазон, то они должны находиться на расстоянии в 2-2,5 см друг от друга и от стенок емкости.

Вазоны поставить в темное место с температурой 5-7°C и накрыть бумажным колпаком. В таком состоянии растения должны находиться 10-16 недель.

В период укоренения поливать только по углам горшка.

Через 2 месяца появятся первые ростки. Когда они вытянутся до 2-2,5 см, горшки переносят в светлое прохладное помещение.

Первые 3-4 дня температура воздуха не должна превышать 10-12°C. Бумажный колпак пока не снимать.

Затем температуру повысить до 15-20°C, снять бумажный пакет, но продолжать затенять цветок от яркого света.

Цветение гиацинта наступает в среднем через 15-20 дней после его переноса в теплое помещение.

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