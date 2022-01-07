Преодолеваем агрессию и стресс: простые и эффективные шаги

Важно изменить свои привычки.
Психотерапевты перечислили самые распространенные привычки, которые делают человека более раздраженным и агрессивным, а также рассказали, как их преодолеть, пишет HuffPost.
Во-первых, они рекомендуют не перекусывать на голодный желудок, а для того, чтобы не пропускать приемы пищи, установить напоминания на телефоне. Голодный человек всегда раздраженный.
Во-вторых, специалисты призывают отказаться от просмотра фильмов ужасов на ночь и заменить их программами на нейтральные темы. Жуткие картины, особенно перед сном, сильно утомляют сознание и раздражают мысли. Человек не может нормально выспаться и день у него 100% будет не очень спокойным.
Также психотерапевты советуют обратиться к старым добрым и действенным методам - гулять на свежем воздухе хотя бы по полчаса в день. Важно насытить свой организм витамином D. Именно он повышает уровень стрессоустойчивости.
А еще - специалисты в сфере психоанализа призывают отказаться от кофе в постели и пить его только спустя несколько часов после пробуждения, так как этот бодрящий напиток стимулирует выработку гормона стресса.
Напомним, врач-диетолог назвал главную опасность меда и рассказал, почему его не стоит употреблять в холодное время года.
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