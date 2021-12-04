Какие продукты нельзя есть при болезнях сердца - комментарий диетолога/ ua.depositphotos.com

Людям с болезнями сердца нужно ограничить употребление продуктов, которые содержат большое количество насыщенных жиров, трансжиров и сахара. Об этом в комментарии порталу РИА Новости диетолог и эндокринолог Анна Коновалова.

"В первую очередь следует ограничить потребление жирных сортов мяса и птицы, жирных молочных продуктов, продукты глубокой переработки. ВОЗ рекомендует включать в рацион насыщенные жиры в количестве до 10% от общей суточной калорийности рациона, трансжиры — до 1%", — рассказала она.

Коновалова добавила, что людям необходимо следить и за количеством потребляемой соли (не более пяти граммов в сутки). Продукты с большим количеством добавленных сахаров также стоит уменьшить до 5-10% от суточной калорийности.

"К ним относится не только сахар, но и мед, варенье, джемы, сиропы, концентрированные соки", — сказала она.

По словам Коноваловой, людям со слабым сердцем нужно включать в меню не менее 500 граммов овощей и фруктов в день, цельнозерновые, маложирные молочные продукты, мясо и птицу, орехи, семена. Не менее двух-трех раз в неделю в рационе должны быть и рыба с прочими морепродуктами.

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