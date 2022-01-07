Диетолог назвал страшную опасность меда

Мед может вызвать простуду / pixabay

Диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев рекомендует не употреблять напитки с медом в зимнее время года.

В интервью радио Sputnik эксперт назвал этот продукт "одним из самых страшных" зимой. По словам Золотарева это объясняется его согревающим свойством, которое провоцирует повышенное потоотделение, а в результате и простуду.

"Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой - напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно", - считает Золотарев.

В связи с этим диетолог советует исключить из рациона все продукты с согревающим эффектом.

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