Диетолог назвал страшную опасность меда

Мед может вызвать простудные заболевания.
Диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев рекомендует не употреблять напитки с медом в зимнее время года.
В интервью радио Sputnik эксперт назвал этот продукт "одним из самых страшных" зимой. По словам Золотарева это объясняется его согревающим свойством, которое провоцирует повышенное потоотделение, а в результате и простуду.
"Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой - напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно", - считает Золотарев.
В связи с этим диетолог советует исключить из рациона все продукты с согревающим эффектом.
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