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Предсказания полны гибели и мрака: что напророчила Ванга на 2023 год

5 января 2023, 09:51
Одно из предсказаний Ванги касается солнечной бури, которая может иметь катастрофические последствия.
Апокалипсис
Какие события нас ждут в 2023 году - пророчество Ванги / Фото pixabay.com

Слепая ясновидящая, известная во всем мире как баба Ванга, которая предсказала много значимых событий, дала пророчества и на 2023 год.

Стоит отметить, что Ванга не документировала свои предсказания, и об их достоверности ведется много споров. Тем не менее есть некий список предсказаний. Некоторые слова Ванги можно в определенной мере связать с войной в Украине, сообщает History.

Предсказания Ванги на 2023 год

Разрушительная солнечная буря

Одно из самых тревожных предсказаний Ванги на наступивший год касается солнечной бури, которая может иметь катастрофические последствия.

Солнечное цунами или "солнечная буря", так называемое явление на поверхности Солнца, представляющее собой вспышки и активные выбросы массы, способные достигнуть Земли. В результате могут возникнуть геомагнитные бури, которые теоретически могут привести к возгораниям электрических сетей и вызвать масштабные разрушения.

Солнечная буря разрушительной силы уже регистрировалась на Земле. Ее знают как Каррингтонское событие. 1 и 2 сентября 1859 года телеграфные системы по всему миру вышли из строя. Операторы телеграфных станций сообщали о поражении электрическим током, возгорании телеграфной бумаги и невозможности работать с оборудованием. А вечером было ярчайшее северное сияние, достигавшее юга Колумбии.

Изменение орбиты Земли

Если бы солнечная буря произошла в современном мире, наполненном электроникой, последствия для коммуникаций и услуг повседневной жизни были бы фатальными. Самым негативным последствием может стать смещение Земли с орбиты. Изменение положения планеты может нарушить ее идеальное равновесие. Это приведет к необратимым последствиям и изменению климата и уровня моря.

Если Земля приблизится к Солнцу, это повлечет за собой повышение излучения и температуры, таяние ледников, повышение уровня моря, создавая глобальную чрезвычайную ситуацию. Однако, если планета отдалится от Солнца, наступит новый ледниковый период с долгими ночами, что повлечет за собой совершенно другой набор катастроф.

Применение биологического оружия

Еще одно предсказание Ванги говорит о том, что "большая страна" будет проводить лабораторные исследования биологического оружия с испытанием его на людях, что приведет к гибелям тысяч.

При этом невозможно понять, какую страну имела в виду баба Ванга, и неясно, каковы могут быть масштабы таких экспериментов.

На данный момент конвенция ООН запрещает подобные эксперименты, но некоторые страны, такие как Китай, уже имеют потенциальные подразделения по биологическому оружию.

Взрыв на АЭС

Среди многочисленных предсказаний Ванги было и предупреждение о взрыве атомной электростанции. На фоне того, что страна-агрессор Россия сохраняет контроль над Запорожской атомной электростанцией, лидеры стран во всем мире обеспокоены из-за риска ядерной катастрофы в Украине.

Кто такая Ванга

Вангелия Пандева Гуштерова более известная как Ванга и баба Ванга - слепая болгарская женщина, которой приписывают дар предсказания, пишет Википедия.

Большую часть жизни прожила в городе Петриче на стыке трёх границ (Болгария, Греция, Северная Македония). Последние двадцать лет жизни принимала посетителей в селе Рупите.

По заявлениям последователей, Ванга была способна как с большой точностью определить заболевания людей, так и предсказывать их дальнейшую судьбу.

По сообщениям самой Ванги, своими способностями она обязана неким невидимым существам, происхождение которых она не была в состоянии объяснить.

Ванге приписывают различные предсказания, которые зачастую противоречат друг другу. Существуют документально не подтверждённые мнения, что Ванга предсказала смерть Сталина, аварию на Чернобыльской АЭС, победу Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года, террористические акты 11 сентября 2001 года, смерть принцессы Дианы и распад Советского Союза.

Как сообщал Главред, астролог Влад Росс прогнозировал, что на Рождество есть риск применения ядерного оружия российскими оккупантами.

Кроме того, по прогнозу Росса, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. В результате Россия будет полностью уничтожена.

Что стоит учитывать читателю

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