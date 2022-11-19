Есть риск применения ядерного оружия: астролог Влад Росс дал жуткий прогноз на Рождество

Астролог Влад Росс дал жуткий прогноз на Рождество / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

25 декабря и 7 января (и в католическое Рождество, и в православное Рождество) есть риск применения ядерного оружия русскими оккупантами. Такой жутковатый прогноз астролог Влад Росс сделал в комментарии УНИАН.

"До Рождества не существует опасности применения ядерного оружия, а вот в сам праздник - может быть", - сказал Росс.

Кроме того, астролог особо отметил ‒ пока продолжаются массированные ракетные и дроновые атаки на Украину, то это, как ни парадоксально, этой нашей стране даже выгодно. Росс утверждает, что пока русские оккупанты используют такой способ, то вероятность применения ими ядерного оружия невелика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Рубина Цибульская рассказала - Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года. Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

До того астролог Ольга Медвецкая предупреждала об опасности. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

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