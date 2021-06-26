Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла

Все важные церковные праздники в июле 2021 года собрал Главред в одном материале.
Какой сегодня праздник церковный – подскажет православный календарь на июль 2021 года.
Великих и двунадесятых праздников в этом месяце нет – но вполне хватает народно любимых торжеств. Это и Рождество Иоанна Крестителя, и праздник Петра и Павла 2021, а еще дни памяти святой Ольги и князя Владимира (а вместе с ними день ангела Ольги 2021 и именины Владимира 2021 по церковному календарю).
И именно в середине лета Украина на государственном уровне торжественно и помпезно отмечает День крещения Киевской Руси — Украины (28 июля). О том, как происходило крещение Руси, его причинах и первых храмах – читайте в нашем материале Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника.
В июле заканчивается многодневный Петров пост 2021: он завершается 11 июля. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть.
Также будут еще однодневные посты: 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля.
Главные православные праздники в июле 2021 года по церковному календарю собрал Главред в одном материале.
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Какой сегодня церковный праздник 1 июля 2021 года (четверг)
- Боголюбской иконы Божией Матери.
- Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 (пятница)
- Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня.
- Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.
- Преподобного Паисия Великого.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 (суббота)
- Благоверного князя Глеба Владимирского.
- Священномученика Мефодия, епископа Патарского.
- Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 4 июля 2021 (воскресенье)
- Обретение мощей преподобного Максима Грека.
- Мученика Иулиана Тарсийского.
- Священномученика Терентия, епископа Иконийского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 (понедельник)
- Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 (вторник)
- Владимирской иконы Божией Матери.
- Мученицы Агриппины Римляныни
- Собор Владимирских святых.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 (среда)
- Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).
- Преподобного Антония Дымского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 8 июля 2021 (четверг)
- День Петра и Февронии 2021 (в иночестве Давида и Евфросинии), благоверных князей и Муромских чудотворцев – День семьи, любви и верности 2021. Детальнее читайте в нашем материале День семьи, любви и верности: какой сегодня праздник 8 июля.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 (пятница)
- Тихвинской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 10 июля 2021 (суббота)
- Прaведной Иоанны мироносицы.
- Преподобного Сампсона Странноприимца.
- Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 11 июля 2021 (воскресенье)
- Икона Божией Матери Троеручица.
- Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
- Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 (понедельник)
- Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Детальнее читайте в нашем материале День Петра и Павла: какой сегодня праздник 12 июля, приметы, именины.
Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 (вторник)
- Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
- Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского.
Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 (среда)
- Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 15 июля 2021 (четверг)
- Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
- Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.
Какой сегодня церковный праздник 16 июля 2021 (пятница)
- Мученика Иакинфа Римского.
- Святителя Василия, епископа Рязанского.
- Преподобных Анатолиев Печерских.
- Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 17 июля 2021 (суббота)
- Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
- Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца.
- Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
- Святителя Андрея Критского, архиепископа.
- Благоверного князя Андрея Боголюбского.
Какой сегодня церковный праздник 18 июля 2021 (воскресенье)
- Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
- Преподобного Афанасия, игумена Афонского.
- Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой).
Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 (понедельник)
- Собор Радонежских святых.
- Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.
Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 (вторник)
- Преподобного Фомы Малеина.
- Преподобного Акакия Синайского.
- Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской.
Какой сегодня церковный праздник 21 июля 2021 (среда)
- Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы (в городе Казани).
- Мученика Прокопия.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 (четверг)
- Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
- Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
- Святителя Феодора, епископа Едесского.
Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 (пятница)
- Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
- Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов.
- Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Антония, Маврикия, Леонтия, Даниила, Сисиния, Александра, Ианикита (Аникиты), Менеи, Вирилада и прочих.
- Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 24 июля 2021 (суббота)
- День равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в крещении Елены.
- Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися.
Какой сегодня церковный праздник 25 июля 2021 (воскресенье)
- Иконы Божией Матери Троеручица.
- Преподобного Михаила Малеина, игумена.
- Мучеников Прокла и Илария.
- Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве.
Какой сегодня церковный праздник 26 июля 2021 (понедельник)
- Собор Архангела Гавриила.
- Преподобного Стефана Савваита.
Какой сегодня церковный праздник 27 июля 2021 (вторник)
- Апостола от 70-ти Акилы.
- Преподобного Никодима Святогорца.
Какой сегодня церковный праздник 28 июля 2021 (среда)
- День равноапостольного великого князя Владимира Киевского (в крещении Василия). День крещения Киевской Руси в 2021 году.
- Мученика Кирика и мученицы Иулитты.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 (четверг)
- Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.
Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 (пятница)
- Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. День ангела Марины по церковному календарю отмечается в марте и в июле. Как красиво поздравить именинницу – читайте в нашем материале Главный День Марины – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу.
- Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена.
- Постный день.
Какой сегодня церковный праздник 31 июля 2021 (суббота)
- Калужской иконы Божией Матери.
- Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.
Православный календарь на июль 2021 распечатать можно с этой картинки: