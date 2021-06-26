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Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла

26 июня 2021, 05:28

Все важные церковные праздники в июле 2021 года собрал Главред в одном материале.

Православный календарь на июль 2021 Петров пост 2021 и день Петра и Павла
Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла / 1zoom.ru

Какой сегодня праздник церковный – подскажет православный календарь на июль 2021 года.

Великих и двунадесятых праздников в этом месяце нет – но вполне хватает народно любимых торжеств. Это и Рождество Иоанна Крестителя, и праздник Петра и Павла 2021, а еще дни памяти святой Ольги и князя Владимира (а вместе с ними день ангела Ольги 2021 и именины Владимира 2021 по церковному календарю).

И именно в середине лета Украина на государственном уровне торжественно и помпезно отмечает День крещения Киевской Руси — Украины (28 июля). О том, как происходило крещение Руси, его причинах и первых храмах – читайте в нашем материале Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника.

В июле заканчивается многодневный Петров пост 2021: он завершается 11 июля. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть.

Также будут еще однодневные посты: 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля.

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Главные православные праздники в июле 2021 года по церковному календарю собрал Главред в одном материале.

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Какой сегодня церковный праздник 1 июля 2021 года (четверг)

  • Боголюбской иконы Божией Матери.
  • Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 (пятница)

  • Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня.
  • Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.
  • Преподобного Паисия Великого.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 (суббота)

  • Благоверного князя Глеба Владимирского.
  • Священномученика Мефодия, епископа Патарского.
  • Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 4 июля 2021 (воскресенье)

  • Обретение мощей преподобного Максима Грека.
  • Мученика Иулиана Тарсийского.
  • Священномученика Терентия, епископа Иконийского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 (понедельник)

  • Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 (вторник)

  • Владимирской иконы Божией Матери.
  • Мученицы Агриппины Римляныни
  • Собор Владимирских святых.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 (среда)

  • Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).
  • Преподобного Антония Дымского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 8 июля 2021 (четверг)

Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 (пятница)

  • Тихвинской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 10 июля 2021 (суббота)

  • Прaведной Иоанны мироносицы.
  • Преподобного Сампсона Странноприимца.
  • Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 11 июля 2021 (воскресенье)

  • Икона Божией Матери Троеручица.
  • Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
  • Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 (понедельник)

Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 (вторник)

  • Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
  • Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского.

Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 (среда)

  • Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 15 июля 2021 (четверг)

  • Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
  • Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

Какой сегодня церковный праздник 16 июля 2021 (пятница)

  • Мученика Иакинфа Римского.
  • Святителя Василия, епископа Рязанского.
  • Преподобных Анатолиев Печерских.
  • Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 17 июля 2021 (суббота)

  • Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
  • Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца.
  • Преподобного Андрея Рублева, иконописца.
  • Святителя Андрея Критского, архиепископа.
  • Благоверного князя Андрея Боголюбского.

Какой сегодня церковный праздник 18 июля 2021 (воскресенье)

  • Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
  • Преподобного Афанасия, игумена Афонского.
  • Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой).

Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 (понедельник)

  • Собор Радонежских святых.
  • Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 (вторник)

  • Преподобного Фомы Малеина.
  • Преподобного Акакия Синайского.
  • Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской.

Какой сегодня церковный праздник 21 июля 2021 (среда)

  • Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы (в городе Казани).
  • Мученика Прокопия.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 (четверг)

  • Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
  • Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
  • Святителя Феодора, епископа Едесского.

Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 (пятница)

  • Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
  • Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов.
  • Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Антония, Маврикия, Леонтия, Даниила, Сисиния, Александра, Ианикита (Аникиты), Менеи, Вирилада и прочих.
  • Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 24 июля 2021 (суббота)

  • День равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в крещении Елены.
  • Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися.

Какой сегодня церковный праздник 25 июля 2021 (воскресенье)

  • Иконы Божией Матери Троеручица.
  • Преподобного Михаила Малеина, игумена.
  • Мучеников Прокла и Илария.
  • Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве.

Какой сегодня церковный праздник 26 июля 2021 (понедельник)

  • Собор Архангела Гавриила.
  • Преподобного Стефана Савваита.

Какой сегодня церковный праздник 27 июля 2021 (вторник)

  • Апостола от 70-ти Акилы.
  • Преподобного Никодима Святогорца.

Какой сегодня церковный праздник 28 июля 2021 (среда)

  • День равноапостольного великого князя Владимира Киевского (в крещении Василия). День крещения Киевской Руси в 2021 году.
  • Мученика Кирика и мученицы Иулитты.
  • Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 (четверг)

  • Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.

Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 (пятница)

Какой сегодня церковный праздник 31 июля 2021 (суббота)

  • Калужской иконы Божией Матери.
  • Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.

Православный календарь на июль 2021 распечатать можно с этой картинки:

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