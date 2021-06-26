Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла / 1zoom.ru

Какой сегодня праздник церковный – подскажет православный календарь на июль 2021 года.

Великих и двунадесятых праздников в этом месяце нет – но вполне хватает народно любимых торжеств. Это и Рождество Иоанна Крестителя, и праздник Петра и Павла 2021, а еще дни памяти святой Ольги и князя Владимира (а вместе с ними день ангела Ольги 2021 и именины Владимира 2021 по церковному календарю).

И именно в середине лета Украина на государственном уровне торжественно и помпезно отмечает День крещения Киевской Руси — Украины (28 июля). О том, как происходило крещение Руси, его причинах и первых храмах – читайте в нашем материале Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника.

В июле заканчивается многодневный Петров пост 2021: он завершается 11 июля. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост в 2021 году: когда и что нужно есть.

Также будут еще однодневные посты: 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля.

Реклама

Главные православные праздники в июле 2021 года по церковному календарю собрал Главред в одном материале.

Читайте также:

Какой сегодня церковный праздник 1 июля 2021 года (четверг)

Боголюбской иконы Божией Матери.

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 2 июля 2021 (пятница)

Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня.

Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Преподобного Паисия Великого.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 3 июля 2021 (суббота)

Благоверного князя Глеба Владимирского.

Священномученика Мефодия, епископа Патарского.

Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 4 июля 2021 (воскресенье)

Обретение мощей преподобного Максима Грека.

Мученика Иулиана Тарсийского.

Священномученика Терентия, епископа Иконийского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 (понедельник)

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 6 июля 2021 (вторник)

Владимирской иконы Божией Матери.

Мученицы Агриппины Римляныни

Собор Владимирских святых.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 7 июля 2021 (среда)

Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) .

. Преподобного Антония Дымского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 8 июля 2021 (четверг)

День Петра и Февронии 2021 (в иночестве Давида и Евфросинии), благоверных князей и Муромских чудотворцев – День семьи, любви и верности 2021. Детальнее читайте в нашем материале День семьи, любви и верности: какой сегодня праздник 8 июля.

(в иночестве Давида и Евфросинии), благоверных князей и Муромских чудотворцев – День семьи, любви и верности 2021. Детальнее читайте в нашем материале День семьи, любви и верности: какой сегодня праздник 8 июля. Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 9 июля 2021 (пятница)

Тихвинской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 10 июля 2021 (суббота)

Прaведной Иоанны мироносицы.

Преподобного Сампсона Странноприимца.

Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 11 июля 2021 (воскресенье)

Икона Божией Матери Троеручица.

Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 12 июля 2021 (понедельник)

Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Детальнее читайте в нашем материале День Петра и Павла: какой сегодня праздник 12 июля, приметы, именины.

Какой сегодня церковный праздник 13 июля 2021 (вторник)

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского.

Какой сегодня церковный праздник 14 июля 2021 (среда)

Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 15 июля 2021 (четверг)

Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

Какой сегодня церковный праздник 16 июля 2021 (пятница)

Мученика Иакинфа Римского.

Святителя Василия, епископа Рязанского.

Преподобных Анатолиев Печерских.

Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 17 июля 2021 (суббота)

Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца.

Преподобного Андрея Рублева, иконописца.

Святителя Андрея Критского, архиепископа.

Благоверного князя Андрея Боголюбского.

Какой сегодня церковный праздник 18 июля 2021 (воскресенье)

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.

Преподобного Афанасия, игумена Афонского.

Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой).

Какой сегодня церковный праздник 19 июля 2021 (понедельник)

Собор Радонежских святых.

Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.

Какой сегодня церковный праздник 20 июля 2021 (вторник)

Преподобного Фомы Малеина.

Преподобного Акакия Синайского.

Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской.

Какой сегодня церковный праздник 21 июля 2021 (среда)

Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы (в городе Казани).

Мученика Прокопия.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 22 июля 2021 (четверг)

Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Священномученика Кирилла, епископа Гортинского.

Святителя Феодора, епископа Едесского.

Какой сегодня церковный праздник 23 июля 2021 (пятница)

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов.

Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Антония, Маврикия, Леонтия, Даниила, Сисиния, Александра, Ианикита (Аникиты), Менеи, Вирилада и прочих.

Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 24 июля 2021 (суббота)

День равноапостольной Ольги , великой княгини Киевской, в крещении Елены.

, великой княгини Киевской, в крещении Елены. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися.

Какой сегодня церковный праздник 25 июля 2021 (воскресенье)

Иконы Божией Матери Троеручица.

Преподобного Михаила Малеина, игумена.

Мучеников Прокла и Илария.

Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве.

Какой сегодня церковный праздник 26 июля 2021 (понедельник)

Собор Архангела Гавриила.

Преподобного Стефана Савваита.

Какой сегодня церковный праздник 27 июля 2021 (вторник)

Апостола от 70-ти Акилы.

Преподобного Никодима Святогорца.

Какой сегодня церковный праздник 28 июля 2021 (среда)

День равноапостольного великого князя Владимира Киевского (в крещении Василия). День крещения Киевской Руси в 2021 году .

(в крещении Василия). . Мученика Кирика и мученицы Иулитты.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 29 июля 2021 (четверг)

Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.

Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 (пятница)

Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. День ангела Марины по церковному календарю отмечается в марте и в июле. Как красиво поздравить именинницу – читайте в нашем материале Главный День Марины – как красиво поздравить с Днем ангела Маришу.

Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена.

Постный день.

Какой сегодня церковный праздник 31 июля 2021 (суббота)

Калужской иконы Божией Матери.

Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.

Православный календарь на июль 2021 распечатать можно с этой картинки: