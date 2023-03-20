"Последние у него уже остались месяцы": экстрасенс спрогнозировал, сколько осталось жить Путину

Как говорит известный таролог и экстрасенс Макс Гордеев, расклад карт Таро однозначен – есть первые признаки смертельной болезни русского диктатора Путина.

Владимир Путин и Макс Гордеев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Украинцам в ближайшее время ни в коем случае не стоит игнорировать воздушные тревоги – поскольку русские оккупанты планируют запуск большого количества (чуть ли не до сотни) ракет по нашей стране. Такой прогноз сделал известный экстрасенс и таролог Макс Гордеев.

"Они, знаете как в сказке про овечек и волков. Чтобы мы расслабились – мол, ну и что, что очередная воздушная тревога. Ракеты будут лететь. И будет довольно серьезная ситуация, которую ни в коем случае нельзя будет игнорировать в ближайшее время. Я не могу сказать, к сожалению, когда именно. Но в ближайшее время. Месяц-два. Скорее, месяц. Будут массированные прилеты, серьезные. […] Они готовят эти ракеты, у них их не так много осталось. Но они готовятся к какому-то новому плану […] Правда, вижу, что наши ВСУ все отобьют. Это будет провал для врагов и очень сильный. Скажу больше – будут пытать тех людей, которые придумали этот план ", − сказал он.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов" видео дня

Как говорит Гордеев, расклад карт Таро однозначен – есть первые признаки смертельной болезни русского диктатора Путина.

"Вижу − есть первые признаки смертельной болезни. И его, как говорится, смертельной ситуации. Видим, что карта "Король" – уже лежит в постели. Корона на стульчике. И что-то у него такое, какая-то болезнь. Что-то в таком формате происходит. Последние у него уже остались месяцы. Через сколько он умрет, тяжело сказать, но он очень-очень болен", − подытожил он.

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

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