'Прилеты будут очень сильные': таролог назвал город, который враг будет обстреливать в марте

По данным таролога, целями российских оккупантов во время обстрелов будут мирные районы городов.

Оккупанты обстреляют ракетами Днепр / коллаж фото ua.depositphotos.com

Российские оккупанты готовятся к кровавых обстрелов крупных городов. Оказалось, что это произойдет уже в марте этого года. Об этом заявил известный таролог Макс Гордеев.

Он убежден, что целями врага станут мирные районы городов. Оккупанты хотят, чтобы результатом таких обстрелов стало большое количество жертв среди гражданских.

По данным таролога, опаснее всего будет в Днепре и области. Весь март может быть" горячим " для жителей этого города.

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"Днепр и Днепропетровская область, будьте внимательны. Могут быть" прилеты", и они будут очень сильными. Не игнорируйте ни в коем случае воздушные тревоги ... Я вижу, что ситуация в регионе очень тяжелая. Очень много переживаний у людей", - обратился к украинцам таролог.

Сложной ситуация будет минимум полгода. До конца марта враг будет наступать по всем фронтам. Со временем они почувствуют серьезную нехватку оружия.

Гордеев говорит, что ситуация стабилизируется лишь в конце лета или в начале осени. Он даже предсказывает хорошие новости с фронта.

"Для вас идут числа 8 и 9. это говорит о том, что в эти месяцы будут какие - то хорошие новости, ситуация улучшится", - добавил Гордеев.

Ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая отмечает, что российские захватчики могут осуществить массовую атаку на территорию Украины запрещенным оружием около 15 марта (плюс-минус пять дней). Отдельно, есть угроза поражения химическим оружием.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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