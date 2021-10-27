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Вредно ли пить кофе по утрам - ответ медика

27 октября 2021, 10:01
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К примеру, медик, доктор Каран Радж, дал рекомендацию людям подождать пару часов сразу после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе.

Кофе
Кофе / ua.depositphotos.com/

Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор медицины Каран Радж (Karan Raj), раскрыл для людей опасность утреннего употребления кофе. Об этом сообщают журналисты британского издания The Sun.

По словам Раджа, нельзя пить кофе натощак и сразу после сна. Он также объяснил, что утром человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин, в свою очередь, нарушает естественные процессы организма.

К примеру, эксперт дал рекомендацию подождать пару часов сразу после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе.

"Отложите свой напиток до середины утра, когда ваш уровень кортизола понизится. В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее", — пояснил Радж.

Пользователи сети выразили негодование в ответ на рекомендации доктора в комментариях под постом.

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"Я так не могу. Мне нужно пить кофе каждое утро, иначе я не смогу жить", "Могу я выпить кофе и утром, и через два часа после пробуждения в качестве компромисса", "У меня, должно быть, дефицит кортизола, потому что мне требуется не менее получаса, чтобы заставить себя проснуться", — высказывались они.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

viber
здоровье кофе психическое здоровье тело
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