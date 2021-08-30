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Кофе может быть опасен для мозга: названы главные 4 ошибки

30 августа 2021, 10:32

В избытке он может принести больше вреда, чем пользы.

Кофе, молоко
Умеренное употребление кофе может снизить риск нейродегенеративных состояний / Flickr / Matt Ward

Кофе может оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм.

По словам Нины Риггинс, доктора медицины, директора Центра головных болей и травм головного мозга при Калифорнийском университете в Сан-Диего и члена Американской неврологической ассоциации, кофе улучшает бдительность, концентрацию и настроение.

Более того, умеренное употребление кофе может снизить риск нейродегенеративных состояний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, согласно обзору, опубликованному в апреле 2017 года в Archives of Medical Science.

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И все эти преимущества могут быть вашими, если вы правильно пьете кофе. Да, есть правильный и неправильный способ сделать это. А последнее может быть опасно для вашего мозга.

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Здесь доктор Риггинс обсуждает распространенные ошибки, связанные с кофе, которые могут сводить к минимуму ваши когнитивные способности, а также то, что делать вместо этого, чтобы поддерживать свой мозг в отличной форме.

1. Пить слишком много

В то время как в умеренных количествах кофе может иметь защитные свойства для здоровья мозга, в избытке он может принести больше вреда, чем пользы.

Показательный пример: исследование Nutritional Neuroscience, проведенное в июне 2021 года, показало, что употребление более шести чашек кофе в день было связано с меньшим общим объемом мозга и повышением риска деменции на 53 процента.

2. Выпивать слишком поздно

Вы можете использовать повышающий энергию кофеин, который поможет вам справиться с полуденным спадом, но эта поздняя чашка может заставить вас слишком нервничать, вместо того, чтобы успокоиться перед сном.

Это потому, что кофеин, который является стимулятором, остается в вашем кровотоке еще долго после того, как вы сделали последний глоток.

По словам доктора Риггинса, период полувыведения кофеина составляет примерно пять часов. Это означает, что для полной очистки вашей системы может потребоваться в два раза больше времени - 10 часов. Вот почему употребление кофе в течение дня может быть проблематичным для сна.

И вот в чем дело: плохой сон вреден для здоровья мозга. Согласно Национальному институту сердца, легких и крови, экономия на сне может привести к проблемам с обучением, фокусировкой и реакцией.

По данным Национального института здоровья, со временем бессонные ночи могут даже увеличить накопление бета-амилоида, белка в мозге, связанного с нарушением когнитивных функций и болезнью Альцгеймера.

3. Много сахара

Если вы выпьете сладкий кофе, возможно, вы не окажете своему мозгу никакой пользы.

Действительно, исследование, проведенное в июле 2019 года в журнале Clinical Interventions in Aging, показало, что чрезмерное потребление сахара у пожилых людей связано с плохой когнитивной функцией. По мнению Гарвардской медицинской школы, для любого человека хронически высокий уровень сахара в крови может уменьшить размер мозга, повлиять на его функциональные возможности и привести к заболеванию мелких сосудов.

4. Резкое избавление от привычки

Пытаетесь обуздать свою привычку к кофеину? Возможно, лучше будет постепенно отвыкать.

Если вы регулярно пьете кофе, у вас могут возникнуть симптомы отмены, если вы откажетесь сразу. "Когда диализ удаляет кофеин из организма, у человека может развиться головная боль, связанная с отменой кофеина", - говорит доктор Риггинс.

Кроме того, быстрое снижение уровня кофеина также может привести к проблемам с концентрацией внимания, согласно Кливлендской клинике.

viber
здоровье кофе
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