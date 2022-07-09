Помидоры поспеют за пару дней: как ускорить созревание томатов на грядке

Как ускорить созревание помидор на грядке / Фото pixabay.com

Непредсказуемая летняя погода усложняет жизнь многим дачникам, которые вложили немало сил в выращивание помидоров. Если лето дождливое или жаркие дни сменяются холодными ночами, есть риск так и не дождаться созревания плодов. Более того, растения могут заболеть и погибнуть. Чтобы избежать неприятных последствий, опытные огородники "поторапливают" томаты с созреванием. Есть несколько эффективных способов ускорить созревание помидоров на грядке.

Что же делать, если не зреют помидоры? Первый способ применяют еще во время цветения растения. В первой половине дня нужно постучать по кусту палочкой. Пыльца попадает на рыльца пестиков, и таким образом вы поможете цветкам опыляться. Завязи после такой процедуры образуются быстрее, а плоды томатов созреют раньше примерно на неделю. Соответсвенно и урожай будет больше.

Что делать, если не зреют зеленые помидоры

Второй способ ускорить созревание помидор в домашних условиях применяется, когда на кустах уже висят зеленые плоды, но созревать не торопятся. Такое случается в прохладное лето или в конце сезона, когда температура воздуха понижается. В этом случае нужно надорвать корни растения. Для этого возьмите куст за главный стебель как можно ближе к почве и аккуратно потяните его вверх. Корешки надорвутся, в результате растение начнет активно перенаправлять питательные вещества в плоды, и помидоры покраснеют быстрее.

Если лето засушливое, то для ускорения созревания плодов нужно надрезать главный стебель. Вертикальный разрез по центру длиной около 10 см нужно сделать на расстоянии в 3-5 см от земли и вставить в него деревянные палочки-распорки. Таким образом, растение направит все свои силы из корней не в ботву, а в плоды. Этот способ нельзя применять, если погода сырая и дождливая, иначе в рану может попасть инфекция.

Как подкормить томаты водкой

Еще один необычный способ ускорения созревания плодов - это подкормка томатов водкой. Чтобы помидоры покраснели, растение должно выделять этилен, и как раз уколы водкой и поспособствуют этому процессу. Этим способом лучше всего пользоваться в конце сезона, когда близятся холода и нужно срочно добиться созревания томатов. К слову, вкус помидоров после такой процедуры не изменится.

Наберите в одноразовый шприц обычную водку или этиловый спирт и уколите каждый зеленый плод. Норма – 0,5 мл на один помидор. Уже через 10 дней зеленые помидоры начнут краснеть - сначала в месте укола, а потом и по всему плоду.

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