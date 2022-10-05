Полнолуние в октябре 2022: Влад Росс рассказал, чего ждать всем знакам зодиака

Когда полнолуние в октябре 2022 и чего от него ждать, рассказал Влад Росс / Фото УНИАН, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2022 и рассказал, какие события могут произойти в полнолуние 9 октября.

В октябре Луна достигнет пика своей активности 9 октября в 23:55 по киевскому времени. Полнолуние будет в Овне.

"Появится возможность найти баланс между личными потребностями и желаниями партнеров. Луна в Овне часто означает импульсивность, резкость, излишнюю активность. Однако аспекты в точке полнолуния исключительно позитивные. А большой трин, в который попадает Солнце, намекает на то, что энергия этого полнолуния не будет напряженной. В период полнолуния можно будет увидеть кульминацию своих действий и решений", - рассказал Росс в интервью Главреду.

По словам специалиста, во второй половине месяца наступает хорошее время для того, чтобы подвести итог того, чего удавалось добиться.

"Когда Луна начнет убывать после 9 октября, будет завершаться и определенный этап в вашей жизни. В это полнолуние хорошо будет подумать о том, насколько быстро вы двигались к своим жизненным целям, надо ли вам замедлить темп или прибавить скорость", - сказал Росс.

Специалист говорит, что в октябре можно действовать импульсивно. Луна в Овне всегда переключает быструю активность в возможность что-либо быстро и с наскока решить.

"Если вы давно держали в голове какую-то важную идею, то после 9 октября может появиться большая решимость ее реализовать", - отметил астролог.

Кроме того, как свидетельствует гороскоп, Солнце в Весах будет подсказывать, что нужно работать над своими партнерскими отношениями.

"После 9 октября можно решать те вопросы, которые вас давным-давно волновали. В этом месяце появится необходимость принять какое-то важное решение, например, предложить руку и сердце либо деловое партнерство", - резюмировал Влад Росс.

Как сообщал Главред, Влад Росс также оценил риск применения страной-агрессором РФ ядерного или термоядерного оружия в октябре 2022.

Ранее астролог заявлял, что война с Россией не затянется на годы, и уже с августа Украина начнет одерживать победы. Более того, капитуляция России не за горами.

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