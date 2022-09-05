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Подкормка может убить нежный цветок: когда орхидею нельзя поливать чесночной водой

5 сентября 2022, 11:43

Чесночная вода подтолкнет фаленопсис к цветению, сделает грунт более здоровым и укрепит иммунитет растения. Но применять чеснок для орхидей можно не всегда.

Чеснок для орхидей
Чеснок для орхидей - проверенное удобрение, но применять его можно не всегда / Фото pixabay.com

Чесночная вода для орхидей - это одно из самых популярных удобрений для экзотических цветов, которое легко можно приготовить в домашних условиях. Но несмотря на всю пользу, которую несет чеснок для орхидей, в отдельных случаях эта подкормка может стать губительной для нежного растения. Главред разобрался, когда орхидею нельзя поливать чесночной водой.

Удобрение для орхидей из чеснока и воды - в чем польза

Чеснок – это прекрасный антисептик. Один зубчик содержит в себе большое количество органических кислот, минеральных солей, серы, а также антиоксидантов.

Если поливать орхидею чесноком, то можно забыть о многих проблемах с растением. В частности, чесночная вода поможет:

  • уничтожить мелких вредителей;
  • избавиться от бактериальных и вирусных заболеваний;
  • предотвратить появление грибковых болезней;
  • обеззаразить почву;
  • укрепить цветок после пересадки и помочь ему быстрее прижиться на новом месте.

Как приготовить чесночную воду для орхидей

Для приготовления подкормки понадобится 170 граммов чеснока и один литр волы. Чеснок необходимо очистить от шелухи, раздавить и высыпать в банку с прохладной, но не холодной водой.

Полученную смесь нужно плотно закрыть крышкой и оставить на пять дней в тёмном месте (например, в холодильнике или кладовой). После этого раствор можно использовать.

Хранить получившуюся смесь долго не стоит – спустя 3 дня она становится негодной к применению.

Кроме того, не следует использовать воду, которая уже начала бродить. Обычно такое бывает в летнее время, когда жидкость стоит на солнечной стороне или в жаркой комнате несколько дней.

Не самая лучшая идея применять концентрированный раствор. Если чесночная настойка получилась "крутой", то следует развести полученную жидкость.

Как поливать орхидеи чесночной водой

Поливать фаленопсис чесночным раствором можно и внекорневым, и корневым методом. При желании можно опускать вазон с цветком в раствор, а можно осуществлять опрыскивание стебля или листьев.

Во время погружения нужно следить, чтобы жидкость покрыла две трети ёмкости. Цветок в чесночных ванночках оставляют минимум на 40 минут, максимум – на 4 часа. Это то время, которое необходимо, чтобы все полезные вещества впитались в корни и грунт.

После проведения манипуляции вазон нужно поставить на поддон и дать ему постоять минут 30–50, чтобы вся лишняя жидкость стекла. Дальше цветок можно убирать на его привычное место.

Можно ли поливать цветущие орхидеи чесночной водой

Если орхидея вступила в стадию цветения, от чесночной подкормки лучше отказаться, поскольку подобный полив или опрыскивание могут нанести вред как бутонам, так и самому растению. Опытные цветоводы говорят, что такая подкормка приведёт к увяданию цветков.

Сколько раз в месяц можно поливать орхидею чесночной водой

Чесночная вода для орхидей применяется не чаще 1 раза в 10–15 дней.

Также стоит обращать внимание и на периодичность внесения подкормок – удобрять землю не стоит чаще чем 1 раз в месяц.

Нельзя заменять чесночной водой обычную жидкость, которая также должна присутствовать в "рационе" растения. В том случае, если вы поите орхидею один раз в месяц, вносить чесночную подкормку разрешается раз в 2 месяца.

Ранее Главред писал, как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болели.

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