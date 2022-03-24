"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться браки

Дочь Путина Мария Воронцова разводится

Российский журналист, редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова разводится с мужем - голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.

Об этом он написал в комментарии под постом в Facebook журналиста-расследователя Сергея Канева. Последний заявил, что Путин "подгадил своей старшей дочери", после того, как начал войну на украинской территории и навлек на свою страну масштабные санкции.

Читайте такжеТайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публикиПоэтому представитель СМИ предполагает, что брак распадается из-за того, что в России ввели санкции, которые не дают возможности 36-летней дочери российского диктатора открыть медцентр в РФ.

"Путин неплохо подгадил своей старшей дочери Марии Фаассен (она же Воронцова). Дочурка имеет солидную долю в мега-проекте строительства супер современного медицинского центра под Питером. В планах было привлечение пациентов из Европы и богатеньких шейхов из стран Персидского залива. А теперь, после нападения на Украину, какие уж тут европейцы и шейхи?", – написал Канев.

Доброхотов добавил, что они с Йорритом расстались давно.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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