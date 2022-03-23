Дочь Лаврова: что о ней известно и где она живет

Екатерина Винокурова

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров женат. Его супруга - Мария Лаврова имеет филологическое образованию филолог. Она работала в библиотеке Постоянного представительства РФ при ООН. У пары есть единственная дочь Екатерина Винокурова, которая родилась в 1982 году в Нью-Йорке. То есть, вероятно, имеет американское гражданство.

Как пишет ТСН, она училась в Манхэттенской школе, окончила Колумбийский университет, а также получила диплом магистра по экономике получила в Лондоне.

После этого девушка вернулась в Москву. Была директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s.

В 2015 году открыла собственный бизнес - проект Smart Art. Компания занимается продвижением и развитием предметов искусства и является посредником между коллекционерами и художниками.

Читайте такжеРоман Путина и Кабаевой: детально об их отношенияхЕкатерина замужем за Александром Винокуровым, с которым познакомилась в Лондоне, в 2008 году.

В 2010 году пара поженилась. В том же году у них родился сын Леонид. А в 2013 году - дочь.

Муж Екатерины - российский управленец, топ-менеджер ряда инвестиционных компаний, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group (Марафон Групп), основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора "СИА Групп" и аптечной сети "Мега Фарм". Семья живет в России.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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