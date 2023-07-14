Почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця": объяснение Авраменко

Часто мы неправильно называем части тела и даже не догадываемся об этом. Во многих случаях вместо украинских слов употребляются русизмы.

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Почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодица"/ скрин

Довольно часто можно услышать в разговоре со знакомыми или друзьями слова "копчик", "бедро" и "ягодиця", когда в разговоре речь идет о частях человеческого тела. Но на самом деле использовать такие слова неправильно, ведь это русизмы. В украинском языке есть благозвучные аналоги.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему не стоит использовать такие слова и какими правильными терминами их заменить.

"Сегодня мы будем обогащать словарь. Предлагаю выяснить, как называются части нашего тела. По большей части слышу, как конечную, нижнюю часть нашего позвоночника называют "копчиком". Наши словари не знают такого слова. На украинском языке эту часть позвоночника следует называть "куприк", – объяснил Авраменко.

Так же в украинском языке нет слов "бедро" и "ягодиця", отметил языковед. Вместо этих русских слов в нашем языке нужно употреблять "стегно" и "сідниця", во множественном числе "стегна" и "сідниці".

"Идем дальше. Часть ноги от колена до стопы называем не "голінню", а "гомілкою" или "голінкою". Также своеобразное название имеет задняя часть голени – она называется "литка", во множественном числе "литки". Итак, запомните эти слова: "куприк", "стегно", "сідниця", "голінка" або "гомілка", "литка", – подытожил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему неправильно употреблять слова "копчик", "бедро", "ягодиця":

Ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

Также раньше Авраменко объяснил, что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем. Слово "звитяга" во время войны в Украине употребляется часто, но не все знают, что оно точно означает.

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