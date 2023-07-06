Что означает выражение "на руку ковінька": Авраменко дал неожиданный ответ

Большинство украинцев даже не догадываются, что скрывает в себе древнее выражение, пришедшее к нам от наших предков.

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Авраменко объяснил, что означает выражение "на руку ковінька"/ скрин

Из древности к нашим дням пришло много разнообразных изречений, значение которых в современности уже понимают не все. Среди таких высказываний – фразеологизм "на руку ковінька".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает этот фразеологизм и в каких случаях его применяют.

"Сегодня будем обогащать наш словарь фразеологизмами. Возможно вы слышали выражение "на руку ковінька". Вот что оно значит и что такое "ковінька"? Значение фразеологизма "на руку ковінька" таково – как раз того и надо; кстати; выгодно. Например: "Ніхто не хоче їхати у відрядження. Я поїду, мені це на руку ковінька"" – то есть мне именно этого и надо", – объяснил Авраменко.

Языковед рассказал, что "ковінька" – это палка с загнутым концом, которую использовали в давней мальчишеской игре. Она имела примерно такое же значение, что и клюшка в хоккее, да и по форме она на нее похожа.

"Правда ковинькой били не по шайбе, а по опуке. Опука это своеобразный мяч, изготовленный из шарика ольшины, растущего при корне на стволе. И играли в ковиньки не только на льду, но и на земле. Вот откуда и ковинька", – отметил Авраменко.

Также он напомнил, что известно также стойкое бранное выражение "матері його ковінька", которое употребляют для выражения неудовольствия, негодования.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означает выражение "на руку ковінька":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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