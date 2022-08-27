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Почему нельзя носить золото и серебро вместе

27 августа 2022, 05:30

Каждый металл несет в себе определенную энергетику, которая может повлиять на здоровье человека. Именно поэтому золото и серебро запрещено носить вместе.

Золотые и серебряные украшения
Золотые и серебряные украшения лучше не носить вместе / Фото pixabay.com

Золото и серебро - самые популярные металлы при изготовлении украшений. Обычно золотые и серебрянные изделия не сочетают в одном образе, хотя стилисты уверяют, что пришло время забыть стереотипы и начать смело миксовать разные металлы. Однако, если следовать не модным советам, а мнению специалистов по учению фен-шуй, золото и серебро одновременно сочетать не рекомендуется.

Почему нельзя носить золото и серебро вместе

Золото и серебро - это металлы с разной энергетикой. Соответсвенно, они по-разному воздействуют на организм. В частности, золото содержит в себе мощную энергию, которая возбуждает стремления и желания, дарит огромный заряд силы и мощи. А серебро окутывает человека аурой спокойствия, приводит к гармонии с самим собой.

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Что будет если носить золото с серебром? Человек, который комбинирует украшения из этих металлов, будет подвергать себя диссонансу.

Кому можно ли носить золото

Золото станет лучшим спутником людей, которые ведут размеренный образ жизни, и тех, кто нуждается в дополнительной энергетической подпитке. Оно придаст энергии и силы жителям небольших городов и поселков.

Людям, которые живут в мегаполисе, от золотых украшений лучше отказаться.

Если человек очень активный, то ему также не стоит носить ювелирные украшения, изготовленные из этого металла. Золото является мощным источником энергии, и она будет уже в тягость и без того энергичному человеку.

Кому лучше носить серебро

Серебро активно транслирует женскую энергетику, поэтому чувственным мужчинам стоит отказаться от серебряных украшений, иначе они могут усугубить в них женские качества. Мужчинам, которым не хватает спокойствия и умиротворения, стоит приобрести серебряное украшение.

Также серебро обладает антибактериальным и обеззараживающим эффектом. Если вы носите серебряное украшение и оно быстро темнеет, значит металл работает на благо человека, забирая весь негатив и оберегая от болезней.

Ранее Главред писал, каким знакам зодиака нельзя носить серебро и кому стоит отказаться от золота.

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