Кому нельзя носить серебро: 5 знаков зодиака, у которых украшения вызовут агрессию и принесут беду

Кому нельзя носить серебро / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Серебро - драгоценный металл, который издревле пользуется заслуженной популярностью при изготовлении украшений. И это понятно, ведь серебро не подвержено окислению, перед ним бессильна коррозия, и металл не подвластен времени. В течение многих лет оно не теряет своих почти магических свойств. Серебро полезно для здоровья и душевного равновесия человека. Однако так положительно влиять оно будет не на каждого. Некоторым людям украшение из серебра, наоборот, может подкинуть неприятностей. Главред разобрался, каким знакам зодиака нельзя носить серебро и почему.

Влияние серебра на знаки зодиака

Астрологи называют серебро металлом Луны и относят его к водной стихии. Поэтому данный металл безупречно подойдет Ракам и Рыбам. Представители данных знаков могут смело выбирать серебрянные украшения и носить их, не снимая.

Знакам земной стихии нельзя носить серебряные украшения постоянно. Тельцу, Козерогу и Деве серебрянные украшения следует снимать с себя на несколько дней или не носить вообще.

Огненным знакам зодиака — Стрельцу, Льву и Овну - следует в принципе отказаться от серебра.

Кому нельзя носить серебро

Овен относится к тем знакам зодиака, которым нельзя носить серебро. Люди, рожденные под этим знаком, необычайно сильные и стремятся быть лидерами во всем. Если что-то идет не по плану, Овны сильно переживают.

Серебряные украшения могут привлечь в жизнь Овнов беды, негативно сказаться на разуме и нагонять тоску.

Астрологи категорически не рекомендуют Овнам даже прикасаться к серебру, ведь от этого у них может ухудшится самочувствие. Кроме того, они будут способны совершить необдуманные поступки.

Можно ли носить серебро Львам

Львы - умные, уверенные в себе личности, которые обладают лидерскими качествами и всегда добиваются цели.

Львам лучше отдать предпочтение золотым, а не серебряным украшениям. Серебро делает их уязвимыми и понижает статус, от чего они становятся очень раздражительными.

Почему Скорпионам нельзя носить серебро

Скорпион не только умен, но и наделен магическими способностями. Представители этого знака зодиака точно знают, чего хотят и всегда готовы на подвиги. Скорпионам нельзя носить серебро, потому что может возникнуть дисбаланс. Этот драгоценный металл делает их уязвимыми и скрывает сильные стороны.

Можно ли носить серебро Козерогам

Серебро лишает Козерогов уверенности в завтрашнем дне и подавляет силу. Когда на них серебряное украшение, представители этого знака зодиака чувствуют дискомфорт и становятся рассеянными.

Кроме того, серебро угнетает в Козерогах действие Венеры, а именно эта планета помогает им приобрести качества, привлекающие представителей противоположного пола.

Можно ли носить серебро Весам

Из-за серебра людей, рожденных под этим знаком зодиака, могут мучать головные боли. В их жизни наступит черная полоса и они потеряют уверенность в себе.

Кроме того, украшения из серебра не пропускают к Весам положительную энергию и толкают их на необдуманные поступки.

Также серебро блокирует у Весов процесс привлечения денежных средств.

Если у Весов все же возникла крайняя необходимость надеть серебряные вещи, нужно обязательно компенсировать их влияние некоторым количеством золота.

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