Кому нельзя носить золото: 4 знака зодиака, которым такие украшения принесут проблемы

Кому нельзя носить золото - гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Золотые украшения популярны много веков. Благородный металл смотрится дорого и украшает любой образ. Но вот с точки зрения астрологии носить золото можно не всем. В частности, есть четыре знака зодиака, которым лучше отказаться от изделий из золота.

Кому нельзя носить золото

Украшения из этого благородного металла не стоит носить тем, кто родился под знаком зодиака Дева. По словам астрологов, представители этого знака знают себе цену, поэтому никогда не будут повышать свой статус за счет статусных золотых украшений.

Девам лучше остановить свой выбор на изделиях из олова и меди. Оловянные украшения помогут сохранить спокойствие и гармонию, избежать конфликтов и находить решения в сложных ситуациях. Медные украшения помогают Девам укрепить организм, а также найти любовь и избежать измен в романтических отношениях.

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Почему нельзя носить золото Рыбам

Золотые украшения - слишком яркие и приметные. Если Рыбы наденут украшения из этого металла, они будут чувствовать дискомфорт и внутренний дисбаланс.

Рыбам лучше остановить свой выбор на украшениях из цинка, тогда представителям знака удастся добиться успеха в трудовой деятельности. Кроме того, Рыбы станут менее раздражительными, улучшат самочувствие и общее состояние здоровья. Также украшения из цинка станут для Рыб оберегом.

Можно ли Ракам носить золото

Одна из особенностей Раков - излишняя чувствительность и неуверенность в себе. Они часто попадают под влияние других людей, им трудно самостоятельно принимать решения. Поэтому золотые изделия Ракам не подходят, так как золото больше импонирует лидерам, сильным духам и харизматичным людям.

Ракам лучше подобрать украшения из титана и его сплавов. Такие изделия дадут представителям этого зодиака отличное чувство юмора, творческое мышление и дар убеждения. Кроме титана, Ракам подходят украшения из серебра, так как этот металл забирает у своего владельца плохую энергию и преобразует ее в позитивную.

Почему Весам нельзя носить золото

Весы не наделены лидерством и уверенностью в себе, поэтому золотые украшения не принесут им ничего хорошего и даже могут притянуть к ним неприятности.

Лучший выбор Весов - украшения из бронзы и меди. Бронзовый сплав поможет не только избежать проблем, но и даст сил для покорения вершин. Медные изделия заряжают позитивной энергией, становятся источником здравомыслия, отвечают за тонус организма.

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