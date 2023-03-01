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Почему не надо выбрасывать скорлупу грецкого ореха - лучшие способы применения на даче

1 марта 2023, 14:07
Когда вы узнаете состав скорлупы от грецких орехов, то убедитесь, что ей не место на помойке. Лучше с пользой применить ее в саду и огороде.
Грецкий орех, клубника
Зачем раскладывать грецкие орехи возле клубники - лайфхак / Фото pixabay.com

Скорлупа грецкого ореха содержит множество полезных веществ, поэтому не стоит выбрасывать ее на помойку. Лучше всего найти отходам применение. Ранее Главред писал, чем полезна скорлупа грецкого ореха для комнатных цветов. Теперь разберемся, зачем дачникам нужна скорлупа от грецких орехов.

Чем полезна скорлупа грецких орехов для растений

Когда вы узнаете состав скорлупы орехов, то убедитесь, что ей не место на помойке:

  • на 60% состоит из клетчатки;
  • вещества экстрактивного типа – более 35%;
  • белки - 2,5% ее объема;
  • жиры – 0,8%;
  • зольные соединения - около 2% (именно они отвечают за цветение).

Кроме этого, в состав кожуры входят аминокислоты, стероиды и алкалоиды, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, протеины, витамины и микроэлементы, дубильные вещества.

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Многие из этих веществ являются стимуляторами роста и способствуют развитию корневой системы.

Дубильные вещества помогают поврежденным тканям восстановиться и бороться со многими вредными микроорганизмами. Эти свойства скорлупы грецкого ореха будут как нельзя кстати при пересадке растений.

Скорлупа грецкого ореха - применение в саду и на даче

1. Скорлупа хорошо горит и выделяет много тепла, поэтому ее можно использовать в качестве растопки в доме с печным отоплением или в бане.

2. Можно ли использовать скорлупу грецкого ореха вместо дренажа? Да, можно и даже нужно. Если сад и огород расположены в низине, то там рекомендуют равномерно распределить несколько мешков скорлупы. Также скорлупу можно использовать в качестве дренажа при высадке саженцев декоративных и плодовых культур, а также для создания высоких грядок на огороде.

3. Если скорлупы много, ее применяют как мульчу, то есть для сохранения оптимальной влажности почвы. Под деревья и кустарники можно использовать половинки скорлупы, а для цветников и грядкок ее лучше разбить при помощи молотка на более мелкие кусочки (не больше 0,5 см). Чтобы мульча защищала от сорняков, толщина слоя должна составлять не менее 4,5-5 см.

4. Молотую скорлупу можно добавлять в компостные ямы.

5. Крупная скорлупа (не молотая) может быть использована, наряду с ветками, картоном и другими органическими элементами для наполнения нижнего слоя теплых грядок.

6. Скорлупа используется для оформления дорожек в саду или огороде. Толщина слоя должна быть больше 10 см. Чтобы со временем грунт не просел, его нужно уплотнить. Для этого убирается весь дерн на месте будущих дорожек, а сверху стелится плотный черный материал. И только после этого можно уложить дорожку из скорлупок от грецкого ореха.

Скорлупа грецкого ореха как удобрение

Скорлупу грецких орехов чаще всего садоводы применяют как подкормку и разрыхлитель почвы. В этом случае ее нужно измельчить практически до порошкового состояния. Так как этот процесс трудоемкий, ее лучше сжечь, а уже полученную золу использовать как удобрение на огороде.

Золу подмешивают в почву из расчета 2 стакана на 1 кв. м или разводят в теплой воде для полива или опрыскивания растений.

Применять такое удобрение следует с осторожностью. Сначала используйте небольшие дозы, а если эффект будет положительным, то можно расширить сферу применения скорлупы в огороде.

Зачем раскладывать грецкие орехи возле клубники

Клубничные кусты привлекают птиц, поэтому пернатые могут полакомиться ягодами и лишить вас урожая. Чтобы защитить куст клубники от птиц, можно использовать различные отпугиватели, накрыть его сеткой или покрасить в красный цвет и положить возле растения скорлупу от орехов. Сделать это желательно в тот период, когда настоящие плоды ещё не созрели.

Птицы увидят ярко-красные "ягоды" и попытаются их забрать или съесть. Так как у них ничего не получится, пернатые потеряют интерес к клубничным кустам.

Ранее Главред писал, почему яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов.

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