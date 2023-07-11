Почему мы неправильно употребляем слово "заставляти": Авраменко указал на ошибку

Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

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Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставлять" / скрин

Когда мы говорим, что кто-то что-то делает не по своей воле, то часто можем использовать фразу "його/ її заставили". Но так делать не стоит, ведь использовать слово "заставили" в таком значении – это ошибка.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что на самом деле означает слово "заставляти".

"Сегодня предлагаю разобраться, почему неправильно сказать так: "Мене заставили пити молоко" или "Не заставляйте дітей спати", – отметил Авраменко.

Он объяснил, что в украинском языке слово "заставити" употребляется в двух значениях.

"Во-первых - "заставити" можно вещь в ломбарде, то есть отдать кредитору в залог. Во-вторых, "заставляти" можно комнату мебелью, то есть наполнять комнату какими-то предметами", - отметил языковед.

А в предложениях, в которых нужно сказать о том, что кто-то что-то делает не по своей воле, надо использовать слово "змусили".

"А какое же слово употребить в предложении "Мене заставили пити молоко" или "Не заставляйте дітей спати"? Правильно сказать "примусили" или "змусили". Итак, "Мене заставили пити молоко" и "Не змушуйте (примушуйте) дітей лягати спати", – объяснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем. Слово "звитяга" во время войны в Украине употребляется часто, но не все знают, что оно точно означает.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, что означает загадочное слово "лимар". Мы можем часто встречать это слово или фамилии, которые от него происходят, но даже не догадываться о его значении.

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