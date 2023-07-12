Что означает слово "стельмах" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал объяснение

Слово "стельмах", вероятнее всего, слышал каждый украинец. Но мало кто догадывается, что именно оно означает и почему не всегда мы понимаем его правильно.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает это слово и почему от него образовалась распространенная украинская фамилия.
"Сегодня будем обогащать наш словарь. Наверное, все слышали слово "стельмах". Но что оно значит. Кто-то скажет: "Это украинский писатель". Да, но что означает общее название", – отметил языковед.
Проведенный на улицах Киева опрос показал, что когда люди слышат слово "стельмах", то преимущественно сразу им на ум приходит такая фамилия и известный украинский писатель.
"Запомните: "Стельмах" – это название ныне редкой профессии. Стельмах - это мастер, который делает телеги, сани, колеса. А в некоторых диалектах "стельмахом" называют плотника – мастера, который обрабатывает дерево или сооружает деревянные строения", – объяснил Авраменко.
Он напомнил, что многие древние украинские фамилии происходят от тех или иных ремесел, которыми мог заниматься предок человека.
"То есть если у Тараса Шевченко кто-то из дальних родственников был "шевцем", а "швець" изготавливал или чинил сапоги, то у Михаила Стельмаха родственники когда-то изготавливали повозки, сани и колеса", - рассказал языковед.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, что означает слово "стельмах":
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.
Также раньше Авраменко объяснил, что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем. Слово "звитяга" во время войны в Украине употребляется часто, но не все знают, что оно точно означает.
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