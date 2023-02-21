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Почему кошки боятся воды и не любят купаться

21 февраля 2023, 10:56
Не каждый кот или кошка ненавидит душ, а некоторые породы даже любят плавать.
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Некоторые породы кошек любят играть с водой и даже плавать / Фото ua.depositphotos.com

Принято считать, что кошки и вода - понятия несовместимые. На самом деле это не совсем так. Существуют коты, которые любят банные процедуры, а также такие породы, которые не против поплавать в водоеме. Но большинству мурлык все же не нравится мокнуть.

Почему кошки боятся воды

Точного ответа на этот вопрос не знают даже эксперты, но все же есть несколько версий.

Виды кошачьих эволюционировали в засушливом климате пустыни. Так как им не приходилось иметь дело с реками, озерами и дождями, поэтому их знакомство с водой не такое близкое. Вот почему кошки боятся воды, а собаки - нет.

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Одна из причин, по которой кошки не любят воду, связана с тем, что они очень привередливы в отношении своей шерсти. Они тщательно вылизывают ее, а промокшая шерсть создает неудобства и может долго не высыхать.

Кроме того, мокрая шерсть утяжеляет тело, тем самым лишая их врожденной ловкости и скорости. Мокрая кошка становится менее эффективным охотником и более легкой и уязвимой добычей для хищников.

Имеет значение и запах. Так как в водопроводной воде есть химические вещества, кошка может ощущать их запах. Кроме того, при купании используются шампуни, от аромата которых котофей также будет не в восторге.

Кошки бояться купаться еще и потому, что, намокая, шерсть теряет теплоизоляционные свойства, и кошка замерзает, а испытывать чувство холода никому не нравится. Кроме того, падение температуры тела кошки может привести к переохлаждению и проблемам со здоровьем.

Если у вашей кошки был негативный опыт контакта с водой, то, конечно же, она будет ее бояться. Например, если животное попало под проливной дождь или его купали, применяя силу.

Какая порода кошек любит купаться

Существуют также несколько пород домашних кошек, которые не против поплавать. В частности, это:

  • мейн-кун;
  • бенгальская кошка;
  • абиссинская кошка.

Редкая порода кошек турецкий ван даже получила прозвище "плавающая кошка". Дело в том, что у нее есть природный "гидрокостюмом". Текстура шерсти водонепроницаемая, поэтому турецкий ван может плескаться в воде, сколько ему понравится.

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