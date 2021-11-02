Почему болезнь Альцгеймера быстро прогрессирует - ответ ученых

Болезнь Альцгеймера / Audie Dewey / flickr.com

Международная команда под руководством исследователей Кембриджского университета обнаружила, что нейродегенеративное нарушение в самой начальной стадии болезни Альцгеймера затрагивает одновременно несколько областей мозга, а не начинается в одной точке. И именно поэтому у людей относительно быстро прогрессирует деменция. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали посмертные образцы мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, а также результаты ПЭТ-сканирования живых пациентов, которые варьировались от людей с легкими когнитивными нарушениями до пациентов с полномасштабной болезнью Альцгеймера. При болезни Альцгеймера белки тау и бета-амилоиды образуют бляшки и агрегаты, которые провоцируют гибель клеток мозга. Это приводит к потере памяти, изменениям личности и трудностям в выполнении повседневных действий.

Исследователи обнаружили, что главным механизмом, контролирующим скорость прогрессирования болезни Альцгеймера, является появление агрегатов в отдельных областях мозга, а не распространение агрегатов из одной области в другую. По словам ученых, результаты исследования могут пригодиться для разработки методов лечения болезни Альцгеймера, от которой страдают около 44 миллионов человек по всей планете.

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Напомним, ранее употребление кофе очень благоприятно сказывается в лечении некоторых заболеваний - к такому выводу пришли исследователи, По данным исследователей из Университета Балтимора, регулярное употребление кофе улучшает долговременную память.

А поскольку кофе снижает отложение белка в головном мозге, особенно это касается людей с риском развития деменции и болезни Альцгеймера.