Болезнь Альцгеймера: черта личности, которая вдвое увеличивает риск умственного упадка

Две личностные особенности могут предрасполагать людей к нейродегенеративным заболеваниям / Audie Dewey / flickr.com

Ожидается, что в ближайшие годы количество заболевших болезнью Альцгеймера вырастет, и эксперты предупреждают, что число диагнозов может утроиться к 2050 году.

Как сообщает Express.co.uk, эти тревожные цифры стимулировали усилия по изучению болезни в попытке найти эффективное лекарство. На сегодняшний день убедительные доказательства подчеркивают важность оценки личностных качеств для определения риска когнитивного снижения.

В новом исследовании ученые обсуждают, как две личностные особенности могут предрасполагать людей к нейродегенеративным заболеваниям.

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Исследование, опубликованное в журнале Biological Psychiatry, связывает низкую сознательность и невротизм с признаками болезни Альцгеймера.

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Исследователи из Медицинского колледжа Университета штата Флорида обнаружили, что изменения в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера, часто видны на ранней стадии у людей с двумя личностными качествами.

Мета-анализ включал в себя объединение данных Балтиморского лонгитюдного исследования старения и ранее опубликованную работу, обобщающую 12 исследований, в которых приняли участие в общей сложности 3000 участников.

Ранее было показано, что у людей с высокими личностными качествами невротизма и низкой сознательности наблюдается более быстрый спад и повышенный риск болезни Альцгеймера.

Предыдущая работа показала, что невротизм, который относится к людям, чувствующим беспокойство, угрюмость, тревогу и вину, имеет разные подтипы, которые кодируются разными генами.

Исследователи установили, что черта личности, которая обычно развивается у людей, переживших травмы и невзгоды, удваивает риск болезни Альцгеймера.

Точно так же исследователи ранее продемонстрировали продлевающие жизнь преимущества сознательности - черты личности, которая отражает склонность людей к организованности и дисциплине.

Исследования показали, что у людей с высоким уровнем сознательности риск заболевания Альцгеймером снижен на 89 процентов по сравнению с людьми с низким показателем.

Антонио Терраччано, профессор гериатрии в Медицинском колледже, отметил: "Мы провели исследования, показывающие, кто подвержен риску развития деменции, но в других исследованиях рассматривался клинический диагноз.

"Здесь мы смотрим на невропатологию, то есть поражения в головном мозге, которые говорят нам о лежащих в основе патологических изменениях.

"Это исследование показывает, что даже до клинической деменции личность предсказывает накопление патологии, связанной с деменцией".

Проанализировав данные, исследователи отметили большее количество отложений амилоида и тау у участников, которые имели более высокий балл по невротизму и более низкий уровень сознательности.

Более того, эти ассоциации оказались более сильными в исследованиях, проведенных на когнитивно нормальных людях, по сравнению с таковыми на людях с когнитивными нарушениями.

Команда предположила, что результаты подчеркивают защитные эффекты личности от болезни Альцгеймера.

Террачано сказал: "Такая защита от невропатологии может происходить из-за разницы в эмоциях и поведении людей на протяжении всей жизни.

"Например, прошлые исследования показали, что низкий невротизм помогает справиться со стрессом и снижает риск общих психических расстройств.

"Точно так же высокая сознательность неизменно связана со здоровым образом жизни, например, с физической активностью".

Исследователи предположили, что более адаптивные черты личности "могут лучше поддерживать метаболические и иммунологические функции и в конечном итоге предотвращать или замедлять процесс нейродегенерации".

Терраччано добавил: "До недавнего времени исследователи измеряли содержание амилоида и тау-белка в мозге с помощью вскрытия после смерти людей.

"В последние годы достижения в области медицинской визуализации позволили оценить невропатологию, когда люди еще живы, даже до того, как у них появятся какие-либо симптомы".