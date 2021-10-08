Ученые выяснили, как связано популярное растение и болезнь Альцгеймера / flickr.com/

Группа американских и индийских ученых провела исследование и выяснила, что Природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика, может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты соответствующего исследования были опубликованы на портале Science Daily.

Ученые уточняют, что фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга. Исследователи подчеркнули, что лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, которые влияют на микробиом кишечника.

Специалистами было изучено взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником. Ученые попытались определить, как это может повлиять на здоровье мозга и снижение когнитивных способностей.

После того, как был завершен анализ 144 тысяч природных соединений, исследователями было обнаружено, что фенхол, соединение растительного происхождения, которое придает базилику его аромат, лучше всего стимулирует определенный рецептор. Это в свою очередь препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).