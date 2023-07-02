Перец сразу пойдет в рост: как вырастить мясистый сладкий перец

Болгарский перец не любит кислый грунт. Если вовремя не раскислить почву, урожая не будет.

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Какую подкормку любит перец / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Каждый огородник задается вопросом: как вырастить мясистый сладкий перец? Это довольно капризная культура, которая потребует немалых усилий при выращивании. Иногда бывает так, что перец просто не растет. Главред разобрался, чем полить перец, чтобы хорошо рос.

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Что не любит перец

Урожайность перца во многом зависит от того, получает ли он необходимое количество питательных веществ. Для того, чтобы растение было сильным и здоровым, а урожай - большим, его нужно подкармливать. Но стоит учесть, что органические подкормки, такие как навоз и компост, могут закислять почву. А в кислом грунте перец точно расти не будет.

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Чтобы решить эту проблему, почву нужно раскислить. И сделать это можно при помощи простого и дешевого народного средства. Речь идет об обычным меле.

Мел - это и мягкий раскислитель, и прекрасный источник кальция. Кроме того, он абсолютно безопасен.

Почву в огороде желательно раскислять осенью. Но если вы этого не сделали ни осенью, ни весной, то провести процедуру можно и летом, если перец плохо растет.

Как приготовить подкормку для перца из мела

Для приготовления раствора понадобится:

1 литр зеленого удобрения;

250 мл мела;

9 литров воды.

Мел можно купить в магазинах, которые продают товары для животных. Но, в принципе, можно использовать и строительный мел.

Если вы будете готовить раствор без зеленого удобрения, то почти сразу нужно будет внести еще и азотную подкормку. Дело в том, что кальций без азота не усваивается.

Если у вас нет источника азота, тогда можно использовать минеральное удобрение, например, мочевину или селитру (спичечный коробок на 10 литов воды).

Итак, все ингредиенты нужно перемешать. Этой комплексной подкормкой поливают каждый куст перца по влажной земле (примерно 1 литр на одно растение).

Эффект от меловой подкормки будет заметен уже через несколько дней. Если почва слишком кислая, то через 7-10 процедуру можно повторить, тогда в этом сезоне растения начнут заметно прибавлять в росте и дадут хороший урожай.

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