"Его там просто прибьют": Таролог пояснила, почему Путина ждет прискорбный конец

Таролог Людмила Хомутовская считает, что русский диктатор Владимир Путин за свои преступления заслужил множество напастей.

"Закончится Путин - закончится его власть", говорит таролог / Silke /flickr.com/ УНИАН

Карты Таро утверждают, что российского диктатора Владимира Путина ждет конец сколь печальный, столь и логичный. Об этом рассказала известная астролог и таролог Людмила Хомутовская в интервью каналу "Тор".

"Путин все-таки уйдет из власти – вместе с властью. Я смотрела – по "Башне" он идет, а до этого он шел по "Дьяволу" (карты Таро – Главред). Я все-таки думаю, что закончится Путин - закончится его власть. Это будет одновременно, по всем данным его там просто прибьют-убьют. И закончится таком образом его власть. Наверное, он это все заслужил – перед Богом и людьми. Поэтому пусть принимает. […] Нам могут сказать, что он сам умер, но не сам", − говорит она.

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влал Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

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