Овощи будут сладкими, а цветы - станут долго цвести: как применять молоко в саду и огороде

Молочная подкормка для растений очень простая в приготовлении, недорогая и безопасная. При этом результат от такого удобрения будет колоссальный.

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Какие цветы любят молоко / Фото ua.depositphotos.com

Все знают фразу из детской книжки "Пейте, дети, молоко – будете здоровы!", но мало кому известно, что этот продукт полезен не только для людей, но и для растений. Многие садоводы и огородники используют молоко как удобрение и как средство борьбы с вредителями.

Как применять кислое молоко для растений, читайте в материале: Скисшее молоко лучше не выбрасывать: как приготовить простое и эффективное удобрение для цветов дома.

Можно ли удобрять растения молоком

Молоко - идеально сбалансированный продукт, который богат калием, фосфором, белком, витаминами группы В, сахарами. Все эти компоненты необходимы цветам, а также многим огородным культурам для формирования сочных ароматных плодов. Также молоко - отличный источник кальция, который необходим для роста растений.

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Некоторые садоводы-огородники используют молоко для борьбы с тлей, табачной мозаикой листьев и мучнистой росой.

Для полива растений можно использовать как свежее молоко, так и то, у которого уже истек срок годности. Также подойдет и сухое молоко.

Стоит отметить, что кипяченое и пастеризованное молоко в качестве удобрения малоэффективно.

В чистом виде молоко для полива растений не используют. Его нужно обязательно разбавлять с водой в соотношении один к одному.

Какие цветы любят молоко

Молочная подкормка понравится герани, розам, азалии, примулам, аспарагусу и фикусам.

Любят молоко и огородные культуры: помидоры, баклажаны, все виды капусты, огурцы.

Как поливать герань молоком

Чтобы герань пышно и долго цвела, ей необходимы калий, фосфор, цинк, железо, кальций, марганец, бор, йод, медь. Почти все эти элементы есть в молоке.

Чтобы подкормить герань, разведите в литре воды 100 мл молока. Этим раствором герань нужно поливать под корень 3-4 раза в месяц, чередуя с обычной водой.

Зачем розам молоко

Если розовый куст атакует тля, то молоко в комплексе с йодом поможет бороться с надоедливыми насекомыми.

Чтобы приготовить раствор, нужно полмиллилитра йода разбавить в литре чистой воды и добавить 100 мл молока. Полученной жидкостью розы опрыскивают из пульверизатора.

Как поливать рассаду молоком

Рассаду поливают молоком для профилактики фитофторы. Делать это нужно каждые две недели, причем как до высадки в грунт, так и после.

Чтобы приготовить удобрение в домашних условиях, понадобится лишь самое дешевое молоко и вода. Его разводят из расчета 1 л молока на 10 л воды.

Этим раствором можно не только поливать рассаду, но и опрыскивать растения, чередуя с раствором коровяка (его разводят в пропорции 1:5).

К слову, растения, обработанные коровяком, реже болеют, меньше повреждаются вредителями и отлично растут.

Молочная подкормка помидоров, огурцов и перца

Молоко является отличным средством для профилактики и лечения фитофтороза томатов и мучнистой росы на огурцах.

Кроме того, после молочного угощения растения лучше цветут, не скидывают завязи и лучше плодоносят, а овощи будут более сладкими на вкус.

Чтобы приготовить раствор для корневой подкормки, понадобятся 10 л воды, 1 л молока и 30 капель йода. Поливают растения дважды - перед цветением и перед формированием плодов.

Чтобы помидоры не донимали вредители, в течение недели после высадки рассады в грунт с интервалом в 10 дней листья растений нужно обработать защитным средством. Чтобы его приготовить, нужно смешать 2 л молочной сыворотки, 8 л воды, 10 мл йода, 2 ст. л. жидкого мыла.

Смотрите видео - Как удобрять огурцы молоком:

Ранее Главред писал, что положить в лунку при посадке перца в открытый грунт.

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