"Оставьте детей дома на всякий случай": экстрасенс спрогнозировал, в какие дни будут обстрелы

24 февраля будут локальные попытки наступления россиян, а 25 февраля возможны обстрелы - в том числе с моря, говорит экстрасенс.

В какие дни будут обстрелы - прогноз экстрасенса / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В период с 22 по 25 февраля украинцам в условиях войны по-прежнему нужно будет соблюдать бдительность. Такой прогноз сделал экстрасенс и победитель "Битвы экстрасенсов" Каин Крамер.

"22 числа, скорее всего, больший упор будет на разведку ‒ это будет, скорее всего, в первой половине дня. Во второй половине дня ‒ уже где-то под вечер может быть обстрел. Но я точно не скажу, насколько массовый. Потому что большой массовости мне карты Таро не показывают. 23 числа запуски с моря могут быть. Причем основная волна, скорее всего. Так, так, так. 23-е. У нас тут "Дьявол", "Высший суд", снова "Корабли". 23-го что-то запустят, но, скорее всего, не настолько большое. Этот день потратят на какую-то перезарядку", - сказал он.

Кроме того, говорит Крамер, он не увидел в раскладе карты Таро ни попыток масштабных наступлений русских оккупантов, ни массовых обстрелов на 24 февраля ‒ годовщину полномасштабного вторжения ракетных обстрелов.

видео дня

"24 февраля будут попытки наступления, попытки перемещаться. В этот день, вероятно, будет обострение в приграничных с РФ населенных пунктах. Видите, карта "Колесница". Но яростного фронта я не вижу. Отвлекающий маневр, скорее всего […]. Приграничные села будьте, пожалуйста, очень осторожны ‒ особенно те, до которых достает РСЗО", — прогнозирует экстрасенс.

Кто такой Каин Крамер Каин Крамер, победитель "Битвы экстрасенсов-18" телеканала СТБ. Жрец графической магии из Славутича.

А вот 25 февраля, говорит Крамер, стоит ожидать обстрелов от оккупантов, но с ними должно справиться украинское ПВО.

"Видите, карта "Императрица" перевернута и "Иерофант". Скорее всего, наше ПВО спасет нас от большей части выпущенных ракет. Тенденция такая. День стреляем, день перезаряжаемся. Дальше идет карта кражи, карта подлости. Это может быть гражданская инфраструктура, детские садики. Я бы вообще рекомендовал, люди добрые, у кого дети есть, оставьте их дома на всякий случай. И реагируйте на всякие тревоги", ‒ подытожил он.

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