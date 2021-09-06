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Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

6 сентября 2021, 20:04

Что лучше всего сделать до дня осеннего равноденствия, расскажег Главред

Осеннее равноденствие 2021
Осеннее равноденствие 2021 / landscapecare.co.uk

Осеннее равноденствие – это сутки, когда длительность дня и ночи одинаковы. После него продолжительность светового дня пойдет на убыль.

Зачастую день осеннего равноденствия выпадает на 22 или 23 сентября. В 2021 году этот день наступает 22 сентября в 22:20. Длительность дня начнет уменьшаться вплоть до дня зимнего солнцестояния.

О том, когда наступает лучший период для высаживания растений, выкопки корнеплодов и ухода за деревьями, читайте в нашем материале: Лунный посевной календарь на сентябрь 2021: благоприятные дни для садово-огородных работ.

Осеннее равноденствие 2021 примечательно еще и тем, что за день до него произойдет сентябрьское полнолуние 21 сентября.

Еще это равноденствие называют днем силы. В нумерологии двойки означают равновесие и баланс.

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22 сентября начинается астрономическая осень на Северном полушарии. На Южном – наборот, встречают приход весны.

Ко дню осеннего равноденствия будет благоприятным распланировать цели на будущее и завершить все дела, которые откладывались в долгий ящик. Пришло время разобрать старый хлам и очистить пространство от ненужных вещей. Генеральная уборка будет хорошим решением.

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

  • Ссориться и выяснять отношения – негативная энергетика может спугнуть удачу;
  • Начинать новое – любое начинание обречено на провал;
  • Отказывать гостям – этот день лучше всего провести в приятной компании за душевными разговорами.
viber
осеннее равноденствие День осеннего равноденствия
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