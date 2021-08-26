Лунный посевной календарь на сентябрь 2021: благоприятные дни для садово-огородных работ

Лунный посевной календарь на сентябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В первом месяце осени продолжается сбор урожая и высадка деревьев и кустов. В период растущей Луны благоприятно высаживание однолетних деревьев и цветов, а также подкормки и сбора плодов. Фазы убывающей Луны хороши для высадки клубне-луковичных цветов, черенкования, пересадки деревьев.

В период новолуния и полнолуния лучше воздержаться от любых работ в саду или огороде. Растения, посаженные в эти дни, могут не прижиться. Неблагоприятные дни для любых манипуляций: 6, 7, 8, 21 сентября.

О том, когда в сентябре будет новолуние и как уберечь себя от его негативного влияния, читайте в нашем материале: Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день.

Благоприятные дни для посева овощей и зелени в сентябре 2021

Корнеплоды: 1, 2, 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30.

Помидоры, огурцы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 29, 30.

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Капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 29, 30.

Лук: 1, 2, 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30.

Чеснок: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25.

Зелень: 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 29, 30.

Благоприятные дни для посадки и посева цветов и саженцев в сентябре 2021 года

Розы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 30.

Клематисы: 9, 12, 13, 14, 26, 27, 28.

Двухлетние и многолетние цветы: 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25.

Луковичные и клубневые цветы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 24, 25, 29, 30.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2021

1-3 сентября: убывающая Луна в знаке Рак

В огороде благоприятные дни для высаживания семян зелени и полива и подкормки растений. Не стоит выкапывать корнеплоды.

В саду – посадка кустов малины и смородины, а также клубники, винограда и других ягодных кустарников. Обрезка кустов и деревьев пойдет на пользу растениям. Хороши минеральная и органическая подкормки.

4-5 сентября: убывающая Луна в знаке Лев

В эти дни можно выкапывать картофель и убирать культуры на длительное хранение. Хорошо заняться перекопкой и прополкой грядок, разрыхлить землю.

В саду в дни убывающей во Льве Луны также лучше отложить высадку растений до более благоприятного времени. Идеальный период для борьбы с вредителями и болезнями, скашивания газонов и срезки сухих веток или поросли. Целебные травы, собранный в эти дни, принесут максимальную пользу.

6, 7, 8 сентября – новолуние в знаке Дева

Воздержитесь от работ любого типа, в период новолуния растения очень уязвимы и любые манипуляции принесут больше вреда, чем пользы.

9 сентября: растущая Луна в знаке Весы

Благоприятный день для высаживания огурцов, как дома, так и в теплице. Также хорошо приживутся посаженные в этот день быстрорастущие зеленые культуры. Сбор семян и корнеплодов, подготовка грядок для посева чеснока, подкормка и рыхление растений.

В саду можно заняться посадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников. Также прикапывание побегов для укоренения, полив и обрезка растений. Сбор цветков и семян целебных трав. Не рекомендуется опрыскивать растения химическими веществами.

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10-11 сентября: растущая Луна в знаке Скорпион

В эти дни в огороде можно заниматься высаживанием рассады томатов, салата, огурцов в теплице, цветной капусты, щавеля, петрушки и сельдерея. Благоприятна посадка озимого чеснока. Подкормка минеральными и органическими удобрениями пойдет на пользу.

Среди садовых работ наилучшими в этот период будут высадка плодовых деревьев, цветов роз и любых других. Полив и подкормка растений.

Не стоит заниматься выкапыванием картофеля, обрезкой деревьев и размножением растений делением корней.

12-14 сентября: растущая Луна в знаке Стрелец

В огороде прекрасный день для высаживания озимых чеснока и сидератов. Также благоприятны уборка картофеля и других корнеплодов на длительное хранение. Обработка растений от вредителей и лечение болезней.

В садовых работах стоит обратить внимание на прикапывание побегов для укоренения, борьбу с сорняками и вредителями. Клематисы, высаженные в эти дни, хорошо приживутся. Можно выкапывать черенки и выкапывать клубни и луковицы для хранения.

Не стоит поливать растения и заниматься обрезкой веток и сухих листьев.

15-16 сентября: растущая Луна в знаке Козерога

Посадка и посев чеснока и лука, семян петрушки и щавеля. В теплице благоприятно высаживать рассаду огурцов, цветной капусты и кочанного салата. Из грядок пересадить базилик, сельдерей, петрушку. Сбор семян и луковых для длительного хранения. Подкормка растений и обработка от вредителей.

Из цветов приживутся розы и декоративные кустарники, а также многолетние растения. Хорошо высаживать сливы, грецкие орехи, вишню и кустарники. Обрезка растений, корневая и некорневая подкормка и борьба с вредителями.

Работу с корнями растений стоит отложить на более подходящий период.

17-18 сентября: растущая Луна в знаке Водолей

Благоприятное время для сбора урожая любых культур. Выкопка лука и корнеплодов для выгонки зелени на окне. Обработка почвы и подготовка грядок для посевов.

В саду можно заняться обрезкой деревьев и кустарников, скашиванием газона и удалением сорняков и поросли. Сбор семян и цветков целебных растений.

Не рекомендуется посадки большинства культур и подкормки и поливы растений.

19-20 сентября: растущая Луна в знаке Рыбы

Хорошо заняться выкопкой свеклы, корневой петрушки, сельдерея, шнитт-лука для зимней выгонки на подоконнике. Подготовка грядок к зимним высадкам.

В саду можно сажать плодовые деревья, кусты малины, ежевики, клубники и винограда. Благоприятны высаживания роз, декоративных кустарников и многолетних цветов.

В этот период не стоит обрезать растения и опрыскивать их химическими веществами. Полив – умеренный.

21 сентября – полнолуние в знаке Овна

В день полнолуния не рекомендуется проводить садово-огородные работы, так как растения ослабленные.

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22-23 сентября: убывающая Луна в знаке Овен

Сбор урожая любых культур для длительного хранения. Благоприятны рыхление и прополка земли, сбор семян и обработка от вредителей.

В саду можно заняться обрезкой усов земляники, удалением поросли и сорняков. Из плодов можно делать соки и вино, заготавливая на зиму.

Не стоит сеять и сажать растения, делать пересадку и обрезку, подкормку и полив.

Посевной календарь на сентябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

24-25: убывающая Луна в знаке Телец

Рекомендуется посадка озимого чеснока и лука. Также можно высаживать в теплицу многолетний лук, брокколи, кольраби и сеять семена зелени для зимнего урожая. Хорошо удобрять и перекапывать почву.

Цветоводы в эти дни могут заняться высадкой роз, многолетних и клубнелуковичных растений, а также выкопкой луковиц. Можно не мешкать с посадкой плодовых деревьев и кустов. Благоприятны полив и обрезка растений.

Стоит отложить рыхление в прикорневой зоне.

26-28 сентября: убывающая Луна в знаке Близнецы

Уборка любых культур на длительное хранение, рыхление и прополка почвы. Обработка растений от вредителей.

Хорошо приживутся клематисы и растения с длинными побегами. В саду можно провести санитарную обрезку деревьев, очистку коры и скашивание газона.

Не стоит в этот период пересаживать растения.

29-30 сентября: убывающая Луна в знаке Рак

Можно проводить высаживание многолетнего лука в теплицу, а также петрушку, шпинат и сельдерей. Хорошо высаживать семена щавеля и пересаживать брокколи и кольраби в теплое место. Органическая и минеральная подкормки принесут максимальную пользу.

Декоративные кустарники, розы и клубнелуковичные цветы, посаженные в этот период, хорошо приживутся. Благоприятно высаживание ягодных кустарников и винограда, а также полив и обрезка растений.

Не стоит выкапывать корнеплоды, пересаживать клубнелуковичные культуры и опрыскивать растения химикатами.