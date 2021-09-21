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Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

21 сентября 2021, 20:19

Как стоит провести новолуние, чтобы не навлечь беду - расскажет Главред

Новолуние в октябре 2021
Новолуние в октябре 2021 / ua.depositphotos.com/

Фаза Луны обновит свой цикл уже в начале месяца. Новолуние произойдет 6 октября в 14:06 по киевскому времени. Спутник Земли начнет новый отсчет лунного месяца в созвездии Весов.

В день новолуния энергия светила максимально низкая. Возможен упадок сил и энергии. В этот день можно испытывать бессонницу. Могут дать о себе знать хронические заболевания. Чрезмерная активность может только навредить, поэтому время снизить обороты и провести день в спокойствии. Начало нового цикла – идеальный день для восстановления сил и замедления.

О том, когда состоится переход на зимнее время, читайте в нашем материале: Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден.

Новолуние 6 октября 2021: что можно делать

Вместе с обнулением Луны, которая выходит из созвездия Девы можно задуматься и о собственном отдыхе. В этот период необходимо довести до конца начатые дела или решить накопившиеся вопросы. Первые лунные сутки благоприятны для новых начинаний, но они не должны быть грандиозными.

Специалисты в области астрологии придерживаются мнения, что в день новолуния лучше всего начинать оздоровительные процедуры, диету, а также избавляться от пагубных привычек. Будет полезным и просто разгрузочный день.

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Новолуние состоится в среду. Этому дню покровительствует трудолюбивый Меркурий. Можно заняться теми делами, которые откладывались на потом. Удачно такое расположение планет для людей умственного труда.

В первый день нового лунного месяца можно и нужно избавляться от ненужных вещей и наводить порядок не только дома, но и в голове, рассортировав мысли по полочкам. К этому дню важно рассчитаться со всеми долгами.

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Что нельзя делать в новолуние

В этот день не стоит принимать важные решения. Вы долго будете взвешивать все за и против, однако риск ошибиться, даже все хорошо обдумав, остается большим. В день новолуния также не стоит:

  • переохлаждаться;
  • злоупотреблять жирной пищей и алкоголем;
  • воплощать в жизнь грандиозные планы.
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новолуние 2021
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