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Орхидеи цветут как бешеные: рецепт "живой" воды для растений из простого средства из аптечки

27 февраля 2023, 12:19
Задаетесь вопросом, чем полить орхидеи, чтобы они цвели? Воспользуйтесь самым простым и дешевым средством, которое есть в аптечке у каждого.

Активированный уголь для орхидей
Активированный уголь для орхидей - в чем польза и как применять / Фото ua.depositphotos.com

Орхидеи - "капризные дамы", за которыми нужен тщательный уход, если вы хотите, чтобы они как можно чаще баловали вас цветением. Ранее Главред писал о суперподкормке для тропической красавицы, которая поможет оживить растение и продлить цветение. Тогда речь шла о том, как применять янтарную кислоту для орхидей. Но это не единственное средство из аптечки, которым можно подкормить зеленую любимицу. Активированный уголь для орхидей - это еще один "мастхэв" любого цветовода. Стоит активированный уголь копейки, а пользы принесет на миллион.

Когда применять активированный уголь для орхидей

Если орхидея заболела, ее листья увядают, появилась плесень, отвалился цветонос, то ей поможет только полная пересадка. И обязательно нужно использовать при этом активированный уголь.

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Растение нужно аккуратно извлечь из горшка и проверить корни. Все загнившие и засохшие части нужно отрезать, а ранки присыпать растолченным в порошок активированным углем. Активированный уголь сработает как антисептик и защитит растение проникновения патогенных микроорганизмов.

Активированный уголь следует добавлять и в субстрат для орхидей. Таблетки нужно равномерно распределить по горшку, потому что если положить их в какое-то одно место, то результата такие манипуляции не дадут. Активированный уголь улучшит воздухообмен и заберет излишки влаги, чем снизит риск развития гнили и грибковых инфекций.

Растолченным углем рекомендуют присыпать и поверхность субстрата. Это послужит хорошей профилактикой грибковых заболеваний.

Также активированный уголь применяется при поливе орхидей. Опытные цветоводы говорят, что если применять этот препарат на регулярной основе, то орхидея будет пышно цвести.

При поливе погружным методом раз в несколько месяцев в воду следует положить несколько таблеток активированного угля. Суть этого метода в том, что благодаря обычному черному активированному углю корни орхидеи не будут гнить. Здоровые корни - залог того, что растение будет сильным, а значит и порадует цветением.

Кстати, ответ на вопрос, как вернуть к жизни орхидею, также будет такой: используйте активированный уголь всеми перечисленными выше способами.

Ранее Главред писал, как спасти обезвоженную орхидею всего за три дня.

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