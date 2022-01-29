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Как реанимировать обезвоженную орхидею всего за три дня

29 января 2022, 05:28

Обезвоженная орхидея - жуткое зрелище и расстройство для цветовода. Но не стоит опускать руки. Есть простой способ спасти погибающее растение.

Как спасти обезвоженную орхидею - простой способ / Коллаж ua.depositphotos.com

Орхидея - хрупкий тропический цветок, за которым нужен глаз да глаз. Она требовательна в плане температуры воздуха, освещения и полива. Если ее поливать обильно, то могут сгнить корни, если слишком скудно - орхидея может засохнуть.

Если ваша орхидея обезвожена, цветок срочно нужно отправлять в "реанимацию". Благо, что спасти орхидею возможно, и сделать это можно достаточно быстро.

Как понять, что орхидея сильно обезвожена? Если листья потеряли тургор и их можно скрутить в трубочку, то у растения явные проблемы. Также признаком того, что орхидею нужно срочно спасать, является желтый цвет листьев, засохшие цветоносы и цветы.

К слову, орхидея может получить обезвоживание в том числе и потому, что когда-то ее залили водой. Из-за недостатка воздухообмена какая-то часть корней может погибнуть, сгнить, задохнуться.

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Обезвоженная орхидея - что делать

Сначала нужно оценить состояние корней орхидеи. Если вы видите хоть какие-то признаки жизни, значит растение можно спасти.

Для начала нужно срезать сухие цветоносы и удалить все погибшие, сухие, повреждённые, гнилые корешки, оставив как можно больше живых и здоровых корней.

Чтобы спасти орхидею, нужно поменять старый субстрат на новый. Опытные цветоводы используют мох сфагнум. Дело в том, что он имеет уникальное уникальное свойство впитывать в себя влагу в 15 раз больше собственной массы. И это позволит восстановить влажность и реанимировать погибающую орхидею. При этом мох имеет воздушную структуру и будет пропускать достаточно воздуха к корням.

Горшок с растением нужно заполнить мхом со всех сторон. Далее понадобится чашка с горячей водой. Температура воды должна быть приблизительно 50 градусов, то есть такая, как когда вы, например, принимаете ванну. Она не должна обжигать, но при этом быть горячей.

Читайте такжеОрхидеи не замерзнут и не сгниют: как поливать тропическое растение в морозыТемпература - катализатор жизнедеятельности, поэтому погрузите горшок с орхидеей в горячую воду так, чтобы весь субстрат хорошенько прогрелся. Лишнюю воду необходимо слить, чтобы не было застоя жидкости, а корешки могли свободно дышать.

Далее нужно поместить орхидею в целлофановый пакет, но не закрывать его слишком плотно. Оставьте небольшое отверстие, чтобы обеспечить хороший газообмен. В такой "реанимационной палате" орхидея должна простоять на подоконнике в течение трех дней.

Примерно через 72 часа вы увидите, как орхидея ожила. Листья напьются водой, станут более жесткими, корни увеличатся в объеме. Далее растению понадобится хороший уход: орхидею нужно поставить на подоконник и подкормить.

Ранее Главред писал о том, как поливать орхидеи чесночной водой. Есть еще одна дешевая подкромка, которая всегда под рукой - это сахар, дрожжи и вода.

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