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""Омикрон - самая серьезная угроза здравоохранению в мире": заявление министров "Большой семерки"

17 декабря 2021, 11:42
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Как говорят говорят чиновники, власти стран Европы должны позаботиться о том, чтобы население максимально было провакцинировано - и в довольно сжатые сроки.

коронавирус омикрон
Штамм коронавируса "Омикрон" / Reuters

Омикрон – новый штамм коронавируса COVID-19 стал самой серьезной угрозой для глобального здравоохранения. Об этом говорится в заявлении министров здравоохранения стран "Большой семерки.

На фоне его стремительного распространения, говорят чиновники, страны Европы должны позаботиться о том, чтобы население максимально было провакцинировано.

"Министры глубоко обеспокоены ростом количества случаев заболевания COVID-19, связанных с Омикроном. Они согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую серьезную текущую угрозу для глобального здравоохранения", – заявили они.

Кроме того, чиновники Минздравов стран G7 отметили важность тесного сотрудничества в этом контексте, которое предполагает отслеживание и обмен данными относительно мутировавшего штамма COVID-19. Они считают, что это станет ключом к разрешению быстроразвивающейся ситуации.

Читайте такжеВ Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в Европе

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Напомним, на данный момент штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже в даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

В Украине новый штамм коронавируса Омикрон может появиться очень скоро. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предполагают, что это возможно на текущей неделе с 13 по 19 декабря.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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Большая семерка коронавирус штамм Омикрон
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