"Олений язык" - необычный цветок, который станет магнитом для денег: как заставить гемантус цвести

Гемантус великолепно смотрится в интерьере / Фото ua.depositphotos.com

Гемантус - экзотический цветок, который благодаря своему необычному внешнему виду называют "олений язык" или "кровавый цветок". Вокруг него существует множество суеверий. Мол, растение ядовито, и держать гемантус дома не следует. На самом деле "олений язык" спокойно можно выращивать дома. Никакого вреда от растений не будет, наоборот, оно даже принесет пользу и богатство своему хозяину.

Несмотря на толки, гемантус не несет опасности для человека. Единственная часть растения, содержащая токсины — его луковица, поэтому при пересадке лучше пользоваться перчатками.

Еще одна особенность гемантуса - специфический запах при цветении, который нравится не всем. Но опять же угроз для человека этот аромат не несет.

Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли держать гемантус дома, ответ будет положительным. Тем более, что растение неприхотливо. Оно не любит только излишнего полива, обжигающих лучей солнца или вечного полумрака.

Гемантус - приметы и суеверия

Эзотерики говорят, что гемантус "работает" как магнит для денег. Если цветок хорошо себя чувствует в доме, то его обитателей никогда не коснется нужда.

Цветок "олений язык" охраняет дом от внешнего негатива, сглаза и дурного слова.

Особый запах, который распространяет гемантус при цветении, связан с выработкой особых веществ, которые очень позитивно влияют на обменные процессы в человеческом организме, в частности — стабилизируют артериальное давление.

Кроме того гемантус улучшает сон, повышает жизненный тонус, положительно влияет на гормональный баланс и метаболизм обитателей квартиры. Было замечено, что у его хозяев повышается жизненный тонус, нормализуется вес и сон.

Гемантус принесет достаток своему хозяину / Фото ua.depositphotos.com

Как ухаживать за цветком "олений язык"

Гемантус любит рыхлую и питательную почву. Можно использовать универсальный грунт для комнатных растений или составить почвосмесь самостоятельно. Для этого нужно взять дёрн, листовую землю, песок, торф и перегной в соотношении 2:1:1:1:0,5 соответсвенно.

На дно вазона нужно обязательно положить дренаж. Сам горшок должен быть широким и неглубоким.

Полностью закапывать луковицу в почву нельзя. Её нужно погружать в субстрат лишь на треть.

Пересадка молодых растений осуществляется весной каждый год, более старших (от 4 лет) один раз в 3–5 лет.

"Олений язык" будет хорошо себя чувствовать на южных, восточных и западных окнах. Растение нужно защищать от прямых солнечных лучей. Летом можно вынести на свежий воздух, но оберегать от дождя и сквозняка.

В опрыскивании растение не нуждается. Листья нужно протирать

влажной тряпкой.

Как поливать гемантус? Растение любит мягкую отстоянную воду. Поливать нужно тогда, когда верхний слой почвы подсохнет. После полива важно слить излишнюю воду из поддона.

Когда цветет гемантус

Цветущий гемантус выглядит очень стильно. Соцветия "оленьего языка" напоминают ажурные помпоны или подушки.

Цветение начинается в середине лета и длится вплоть до конца ноября.

В завязи успевают созреть семена, которые быстро теряют всхожесть, но позволяют получить новые растения. Цветонос срезают, когда он начинает подсыхать.

Цвета гемантуса похожи на помпоны / Фото ua.depositphotos.com

Через несколько месяцев после цветения у гемантуса вызревают плоды в виде круглых ягод около 1-2 см в диаметре с самой разнообразной бело-красной окраской.

Почему не цветет гемантус

Если гемантус не цветет, не спешите бить тревогу. Возможно растение еще слишком молодое. До первого цветения придется подождать 2–3 года.

Есть и другие причины, почему не цветет "олений язык":

избыточный или недостаточный полив;

слишком низкая температура в сочетании с обильным поливом;

недостаточные подкормки;

мало света;

отсутствие периода покоя;

растение находится на сквозняке;

слишком большой горшок;

использование для полива жёсткой воды.

Если во время весеннего периода и до закладки цветочных почек в уходе присутствовал какой-либо или несколько из этих факторов, то в текущем сезоне гемантус не порадует цветением.

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