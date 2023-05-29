Огурцы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить подкормку из хлеба

Если растения очень слабые, медленно растут и плохо развиваются, то стоит применить хлебную подкормку. Это дешевое средство творит чудеса.

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Как подкормить огурцы черным хлебом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый огородник, прикладывая много труда на своем участке, надеется получить хороший урожай. В том, что касается высокого урожая огурцов, стоит применить простое удобрение, которое легко можно приготовить в домашних условиях из того, что всегда есть под рукой.

Думаете, что делать с плохим хлебом? Приготовьте лучшее удобрение для огурцов. Подойдет любой хлеб - белый, черный, серый, свежий или уже засохший. Впрочем, опытные огородники говорят, что именно черный хлеб с солодом даст наилучший результат. Дело в том, что солод ускоряет процесс брожения, стимулирует рост полезных почвенных бактерий, что положительно сказывается на растениях.

Хлебная подкормка для огурцов - в чем польза

Подкормка из хлеба - это практически бесплатное удобрение, а польза от него огромна.

В частности, такое удобрение:

ускоряет вегетативный процесс. Если ее применять, то урожай можно получить на неделю раньше;

способствует обильному и продолжительному цветению. Если в этот период обеспечить еще и хорошее опыление, то урожай огурцов будет огромным;

ускоряет разложение ранее внесенной в грунт органики;

помогает растению усваивать из почвы все полезные и нужные макро- и микроэлементы.

Если ваши растения очень слабые, медленно растут и плохо развиваются, то хлебную подкормку можно вносить до цветения растения. Уже через два-три дня вегетативный процесс ускорится, листья начнут усиленно расти и набирать зеленую массу, поскольку питательные вещества будут поступать непосредственно к корням.

Как правильно сделать подкормку из хлеба

Нужно взять буханку черствого черного хлеба с солодом и 5 литров теплой отстоянной воды.

Покрошить хлеб в воду и поставить в теплое место на трое суток. Чем теплее место, тем меньше понадобится времени для приготовления подкормки.

Через трое суток раствор нужно процедить. Далее литр раствора развести в ведре воды.

Хлеб - лучшая подкромка для огурцов / скриншот

Хлебный раствор нужно развести в ведре воды / скриншот

Полученной подкормкой огурцы поливают 3-4 раза с интервалом в 5-7 дней.

Вносится удобрение под корень. На одно взрослое растение понадобится литр-полтора подкормки. Если растение маленькое, то нужно поллитра удобрения.

После внесения хлебной подкормки вы практически сразу заметите улучшения - побегов и завязей станет больше, а листья приобретут насыщенный темно-зеленый цвет.

Хлебную подкормку можно использовать не только для огурцов, но и для перцев, помидоров, баклажанов. Единственный овощ, который не любит данную подкормку - это картофель. Так что хлеб как удобрение для картофеля лучше не использовать.

Смотрите видео - Как подкормить огурцы черным хлебом:

Ранее Главред писал, что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным.

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