УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Огурцы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить подкормку из хлеба

Анна Ярославская
29 мая 2023, 11:07 обновлено 29 мая, 11:16
149
Если растения очень слабые, медленно растут и плохо развиваются, то стоит применить хлебную подкормку. Это дешевое средство творит чудеса.
Огурцы
Как подкормить огурцы черным хлебом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Каждый огородник, прикладывая много труда на своем участке, надеется получить хороший урожай. В том, что касается высокого урожая огурцов, стоит применить простое удобрение, которое легко можно приготовить в домашних условиях из того, что всегда есть под рукой.

Думаете, что делать с плохим хлебом? Приготовьте лучшее удобрение для огурцов. Подойдет любой хлеб - белый, черный, серый, свежий или уже засохший. Впрочем, опытные огородники говорят, что именно черный хлеб с солодом даст наилучший результат. Дело в том, что солод ускоряет процесс брожения, стимулирует рост полезных почвенных бактерий, что положительно сказывается на растениях.

Хлебная подкормка для огурцов - в чем польза

Подкормка из хлеба - это практически бесплатное удобрение, а польза от него огромна.

В частности, такое удобрение:

  • ускоряет вегетативный процесс. Если ее применять, то урожай можно получить на неделю раньше;
  • способствует обильному и продолжительному цветению. Если в этот период обеспечить еще и хорошее опыление, то урожай огурцов будет огромным;
  • ускоряет разложение ранее внесенной в грунт органики;
  • помогает растению усваивать из почвы все полезные и нужные макро- и микроэлементы.

Если ваши растения очень слабые, медленно растут и плохо развиваются, то хлебную подкормку можно вносить до цветения растения. Уже через два-три дня вегетативный процесс ускорится, листья начнут усиленно расти и набирать зеленую массу, поскольку питательные вещества будут поступать непосредственно к корням.

Как правильно сделать подкормку из хлеба

Нужно взять буханку черствого черного хлеба с солодом и 5 литров теплой отстоянной воды.

Покрошить хлеб в воду и поставить в теплое место на трое суток. Чем теплее место, тем меньше понадобится времени для приготовления подкормки.

Через трое суток раствор нужно процедить. Далее литр раствора развести в ведре воды.

Хлеб - лучшая подкромка для огурцов
Хлеб - лучшая подкромка для огурцов / скриншот
Хлебный раствор нужно развести в ведре воды
Хлебный раствор нужно развести в ведре воды / скриншот

Полученной подкормкой огурцы поливают 3-4 раза с интервалом в 5-7 дней.

Вносится удобрение под корень. На одно взрослое растение понадобится литр-полтора подкормки. Если растение маленькое, то нужно поллитра удобрения.

После внесения хлебной подкормки вы практически сразу заметите улучшения - побегов и завязей станет больше, а листья приобретут насыщенный темно-зеленый цвет.

Хлебную подкормку можно использовать не только для огурцов, но и для перцев, помидоров, баклажанов. Единственный овощ, который не любит данную подкормку - это картофель. Так что хлеб как удобрение для картофеля лучше не использовать.

Смотрите видео - Как подкормить огурцы черным хлебом:

Ранее Главред писал, что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным.

Вам также может быть интересно:

удобрения огурцы интересные новости
Реклама

Главное за день

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

12:22 Украина
В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

11:19 Украина
Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

11:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:22

Масштабная тревога в Украине: взрывы прогремели на Черниговщине и Сумщине

12:22

Для одних полезен, для других - яд: чем полезен и вреден квасВидео

11:38

Русские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой

11:33

Гороскоп на завтра 30 мая 2023: Тельцам – подстава на работе, Ракам - шантажВидео

11:22

Когда можно срезать зеленый лук: простые советы для дачников

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:19

В Киеве прогремела серия мощных взрывов: первые подробности

11:17

Отразили атаки РФ и продвинулись вперед: Сырский анонсировал наступление ВСУ

11:12

Россияне попытались сымитировать массированный ракетный удармнение

11:07

Огурцы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить подкормку из хлебаВидео

Реклама
10:48

"Это приговор": РФ стала "полубезумной бензоколонкой при Пекине" — экспертВидео

10:32

Без Пугачевой: Галкин с сыном покатались на велосипедах у моря в Израиле

10:25

Маленькие, но удаленькие: лучшие породы собак для квартиры

09:55

"Инвестиции в уничтожение россиян": сенатор США ответил на истерику Медведева

09:49

В боях на Донбассе погиб воин-лесник из Винницкой области

09:39

"Герои боевиков - перезаряжаются": Шварценеггер поддержал больного УиллисаВидео

09:22

Ранимые души: 4 знака зодиака, которых легко обидеть

09:00

Россияне в Бахмуте повторят судьбу немецкой армии под Сталинградом - МусиенкоЭксклюзив

08:58

Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 67 воздушных целей

08:51

От 100 до 1,2 тысячи грн: в ПФУ рассказали, кому повысят пенсии с 1 июняВидео

08:35

Победа Украины в войне не гарантирована, нужно долго и тяжело работать - ДикийВидео

Реклама
08:29

"Корейский сценарий" превратился в элегантный "западногерманский сценарий"мнение

08:13

Оккупанты ударили по Одесской области: в порту вспыхнул пожар

07:38

Пригожин подрывает режим Путина, так как не получил награду за Бахмут - ISW

06:46

Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ атаковала столицу дронами и ракетами

06:21

Нужно ли Украине брать Белгород и Воронеж?мнение

05:15

Как быстро почистить рыбу форель: полезные советы, о которых вы не догадывались

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 29 мая

03:20

В чем лучше солить сало: гениальный секрет, о котором мало кто догадывается

02:50

Звезда бразильских сериалов был обнаружен мертвым в своем собственном сундуке

02:20

"Запад провел очень жирную красную линию": Дикий рассказал о серьезном запрете для РФВидео

01:40

Урожая не будет: что категорически нельзя сажать рядом с грушей

00:51

Зачем 29 мая обязательно варили гречку и манку: приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

Эрдоган официально одержал победу на выборах в Турции: что известноВидео

28 мая, воскресенье
23:56

Топ-5 голливудских актрис, которые пожертвовали своей красотой ради роли

23:21

Как правильно обращаться к женщинам: "пАні" или "панІ" - Авраменко удивил ответомВидео

22:51

Гороскоп на июнь 2023 для Скорпионов: первый месяц лета принесет большую прибыльВидео

22:07

Путина могут ликвидировать только при одном условии, а Пригожин в зоне риска уже сейчас - МаломужВидео

21:56

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16

21:30

Почему 30 мая нельзя надевать красную одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

20:57

Украине грозит израильский сценарий: эксперт назвал условие капитуляции РФВидео

Реклама
20:50

Звезда сериала "Папик" впервые показала лицо немецкого бойфрендаВидео

20:42

У Зеленского назвали ключевой фактор для окончания войны с РФВидео

19:54

Вступление "разделенной" Украины в НАТО: у россиян началась истерикамнение

19:43

Айдар пошел на штурм и выбил оккупантов с позиций под Бахмутом — источник в Сети

19:27

"Хотят расчленить нашу страну": Лавров закатил истерику из-за Украины и F-16Видео

19:23

"Мама, целоваться!": Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки СердючкиВидео

19:01

Пекло наступает: синоптики рассказали, где начнется атака мощной жарыВидео

18:58

Заговор в РФ или спецоперация ЦРУ: генерал-разведчик о сценарии ликвидации Путина

18:43

Гороскоп на июнь 2023 для Весов: какие сюрпризы готовит первый месяц летаВидео

18:32

Украина может завершить войну с РФ в текущем году - ПодолякВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять