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Чем поливать огурцы для хорошего урожая: домашнее удобрение, о котором вы не догадывались

Юлия Куришко
4 мая 2023, 13:46 обновлено 4 мая, 13:54
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Как поливать огурцы в теплице и на огороде - полезные советы от опытных хозяев.
Чем поливать огурцы для хорошего урожая: домашнее удобрение, о котором вы не догадывались
Как правильно поливать огурцы / коллаж: Главред, фото : pixabay.com, flickr.com/photos/70022515@N07

Полив огурцов - важная часть ухода за растением. Только зная, как поливать огурцы в открытой почве, вы сможете получить богатый, вкусный и качественный урожай. Поэтому перед тем, как начать выращивать огурцы, необходимо знать все нюансы этого процесса.

Чем лучше подкармливать огурцы, чтобы был хороший урожай

Дрожжи. Одним из эффективных удобрений, которое можно приготовить в домашних условиях, является подкормка на основе пекарских дрожжей. Их пакетик растворяют в 10 л воды, ежедневно перемешивают и настаивают три дня в теплом месте. Лучше всего использовать эту подкормку после полива огурцов, по 0,5 л на куст. Он не только стимулирует рост огурцов, но и защищает их от вредителей. Только имейте в виду, что такие подкормки нельзя вносить чаще 2-3 раз за сезон.

Что очень любят огурцы

Пепел. Не менее ценным удобрением для огурцов является пепел из дерева: он содержит все полезные элементы, которые необходимы огурцам во время роста и формирования плодов.

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Подкормить огурцы пеплом можно двумя способами:

  • Сухой пепел. Произвольно распределите его по почве под огурцами перед поливом.
  • Настой из пепла. Для его приготовления нужно смешать пепел с водой и оставить на 2 недели. На 1 литр воды должно быть 2-3 столовые ложки пепла.

Любую из этих подкормок можно проводить 5-6 раз за сезон. Норма расхода настоя 0,5 л на куст. Состав пепла во многом зависит от ее источника. Например, зола лиственных пород богата кальцием, зола коры и соломы — фосфором, а луговая зола — калием.

Чем поливать огурцы для хорошего урожая: домашнее удобрение, о котором вы не догадывались
Чем лучше подкармливать огурцы, чтобы был хороший урожай / Фото ua.depositphotos.com

Чем поливать огурцы для хорошего урожая

Удобрение из луковой шелухи отлично подходит, так как его можно использовать как для корневой, так и для внекорневой подкормки. Между тем, опрыскивание огурцов и полив настоянной шелухой лука является не только полноценным питанием, но и профилактикой болезней.

Этот настой готовят из 20 грамм шелухи и 5 литров теплой воды. В течение четырех дней должна образоваться смесь, после чего ее нужно процедить. Такая подкормка полезна не только для огурцов, но и для многих других овощных культур, в том числе и для помидоров.

Как правильно поливать огурцы в теплице

Поливать огурцы под корень нужно утром теплой водой (+23...+ 24°с). До начала цветения огурец требует умеренной влажности, и поэтому растения поливают 1-2 раза в неделю (через каждые 3-4 дня). С началом периода плодоношения поливать огурцы необходимо чаще через 2-3 дня. Всегда нужно ориентироваться на погодные условия. В жаркую погоду огурцам нужны ежедневные поливы. В прохладную и дождливую погоду, наоборот сократить частоту и объем поливов. Нормы полива: от 4-5 до 10-12 л/м2.

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