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Одна такая свечка заменит 76 штук: что делать, чтобы свеча горела дольше

28 октября 2022, 13:00

Почему свечи быстро сгорают и какие хитрости применить, чтобы свечи дольше горели - разобрался Главред.

Свеча
Чтобы свечи дольше горели, можно воспользоваться хитростью / Фото ua.depositphotos.com

Из-за ракетных атак страны-агрессора России по объектам критической инфраструктуры украинцы столкнулись с неожиданными отключениями электричества. В связи с этим приходится освещать помещение свечами. Таким образом актуальным становится вопрос, что делать, чтобы свеча горела дольше.

Почему свечи быстро сгорают

  • в помещении слишком тепло;
  • свеча стоит под наклоном или на сквозняке - в этом случае пламя будет слишком большим и свеча будет коптить;
  • свеча расположена слишком близко от поверхности, отражающей тепло;
  • фитиль слишком длинный и гнется;
  • вы не сливаете расплавленный лишний воск или парафин.

Что делать, чтобы свеча горела дольше

Перед тем, как зажечь свечи, положите их в морозильную камеру на час-полтора. Замёрзший воск уплотнится и будет гореть в два раза дольше. Стоит замораживать свечу перед каждым применением.

Чем длиннее фитиль, тем быстрее сгорает свеча. Поэтому, чтобы она прослужила дольше, нужно отрезать все лишнее - фитиль должен возвышаться над воском не более чем на 1 см.

Чтобы свеча служила больше, во время первого зажигания она должна погореть подольше. Таким образом верхний слой воска растает равномерно. В противном случае образуется "туннель" посередине, фитиль западёт и свеча быстро прогорит. Таким образом, свечу диаметром в 8 см нужно не тушить хотя бы 2 часа, 12 см – 3 часа. Можно провести расчет для свечи любого размера из расчета, что за 1 час сгорает приблизительно 4 см от диаметра.

Сквозняк мешает свече гореть ровно, она может начать дымить и капать парафином, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы по комнате не гулял ветер.

Для лучшего горения свечи расплавленный лишний воск или парафин надо осторожно сливать.

Если свеча потрескивает, возможно, она отсырела. Ее можно просушить феном, отрезать верх вместе с фитилем острым ножом и зажечь снова.

Что добавлять в свечи, чтобы дольше горели

Если насыпать немного соли в расплавленный парафин или воск, то свеча будет гореть медленнее и меньше капать.

Долго горящие свечи - как сделать своими руками

Чтобы даже маленькая свеча горела долго, можно немного ее модернизировать. После некоторых манипуляций даже тонкая церковная свеча, которая обычно горит 10-15 минут, прослужит 10-11 часов и сэкономит вам больше 70 таких свечей.

Вам понадобится: стопка или маленькая баночка, немного гипса и подсолнечное масло.

Для начала нужно развести гипс с водой до состояния густой сметаны. Выложить гипс на дно стопки. Тонкую свечу разрезать на части, чтобы ее размер совпадал с высотой стопки.

Кусочек свечи установить в гипс и дождаться, пока он застынет. Налить масло - так, чтобы оно как раз немного покрывало фитиль, и можно зажигать свечу.

Одна такая свечка заменит 76 штук: что делать, чтобы свеча горела дольше

В принципе, можно обойтись и без гипса. Чтобы закрепить свечу в стопке, можно просто налить немного расплавленного воска на дно и поставить свечу. Он быстро застынет, а свеча будет держаться.

Смотрите видео - Свеча длительного горения: одна свечка заменит 76 свечей. Бюджетный вариант:

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