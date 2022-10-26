Блэкаут не страшен: как сделать фонарик из батареек

Сделать фонарик из батареек очень просто / Коллаж ua.depositphotos.com

Из-за массированных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине ввели веерные отключения электроэнергии. Как предупреждают власти, российский террор и в дальнейшем продолжится, поэтому стоит подумать наперед о дополнительных источниках освещения. Главред разбирался, как сделать фонарик из батареек.

Для того, чтобы сделать прибор для освещения, нам нужно найти светодиод - его можно взять из старой гирлянды или забрать из старого диодного фонарика.

Также нам нужны две батарейки типа AA, которые есть в каждом доме. Стоит отметить, что использование батареек с более высоким напряжением может привести к тому, что ваш фонарик станет опасным, ведь провода начнут перегреваться.

Также нам понадобится два куска изолированнго провода (около 3 и 8 см), электроизоляционная лента, скотч, канцелярский нож или ножницы, а также лист бумаги.

Пошаговая инструкция по изготовлению фонарика

1. С помощью электроизоляционной ленты смотайте две батарейки таким образом, чтобы "плюс" одной батарейки плотно прилегал к "минусу" другой.

2. Возьмите куски изолированного провода и с помощью ножниц или ножа снимите изоляцию с концов вашего провода. Делайте это очень осторожно, чтобы случайно вместе с изоляцией не срезать токопроводящие жилы проводов.

3. Прикрепите к светодиоду провода, которые вы уже зачистили. Для этого нужно обмотать конец провода вокруг одного из контактов светодиода. Эти самые манипуляции проделайте и со вторым куском провода. Далее перемотайте все с помощью электроизоляционной ленты.

4. Проверьте, излучает ли свет ваш светодиод. Чтобы это сделать, надо коротким концом провода прикоснуться к отрицательному полюсу батарейки, а длинным концом – к положительному. Если светодиод не вспыхнул, то попробуйте наоборот: коротким концом провода прикоснитесь к положительному полюсу батарейки, а длинным – к отрицательному.

5. После обнаружения правильной полярности примотайте короткий провод к батарейке с помощью электроизоляционной ленты. Длинный кусок провода пока не нужно приматывать к батарейке.

6. Сформируйте корпус для своего фонарика. Для этого отрежьте нужное количество бумаги, чтобы она могла покрыть всю длину конструкции. Заверните вашу конструкцию в лист бумаги (провода должны также оказаться внутри) и закрепите концы бумаги с помощью скотча.

Теперь у вас есть светодиод на батарейке с выключателем, ведь включать вы его будете с помощью пальцев, когда будете дотрагиваться проводом к свободному полюсу батарейки (именно поэтому мы не приматывали длинный провод к батарейке). Если вы хотите, чтобы ваш фонарик светил на протяжении какого-то времени, а постоянно держать провод не хочется, можете примотать его к батарейке с помощью электроизоляционной ленты.

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