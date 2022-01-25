Предвещают неприятности и опасность: что нельзя делать со свечой в доме

Приметы про свечи в доме / ua.depositphotos.com

В каждом доме есть энергетически сильные вещи, которые притягиваю удачу хозяев. Многие любят покупать и зажигать в доме свечи.

Как говорят специалисты, свечи являются мощнейшим энергетическим предметом, которые способны придать энергию и бодрость.

Но, этот предмет может нести опасность и неприятности, от которых будет тяжело избавиться.

Эксперты отмечают, что свечи в доме должны иметь свое место. Их нельзя разбрасывать по всей квартире. Также нельзя зажигать свечи одну от другой. Это принесет бедность в дом и печали.

Во время горения свеча начала сильно коптеть или трещать, стоит потушить и выбросить. Такие свечи выполнили свою миссию и положительной энергии не принесут, а вот неудачи могут вам привлечь.

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Свеча в доме случайно упала и потухла, стоит ждать плохих вестей. А если горит ясно, без черного пепла, то вас ожидают приятные новости.

По словам экспертов, если вы хотите узнать энергетику человека, который пришел к вам в дом, нужно зажечь свечу. Пламя горит ровно, то человек пришел с добром. Если свеча начала трещать, или сама погасла, стоит опасаться токсичного человека.

Чтобы в ваш дом не пришла беда, никогда не поднимайте и не приносите свечи с улицы. Такие свечи стоит обходить стороной. Обычно этот мощный оберег выбрасывают на дороги, после обрядом и разных ритуалов.

А вот принимать свечу в подарок не очень хорошая идея. Специалисты говорят, что свеча может принести разочарования и болезни. Дарить свечи можно только не из воска.

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