Одна из 10 детей: в чем особенность любимой дочери Кадырова

Айшат Кадырова / ТСН

Лидер Чечни Рамзан Кадыров является многодетным отцом и многоженцем. Он носит брендовые вещи от Prada, живет в нескольких замках в центре Грозного и назначает своих детей на высшие должности в республике.

Однако у него есть одна из любимиц. Это - его старшая дочь Айшат. Девушке 23 года и она не только примерная мусульманка, но еще и успешная бизнес-леди, пишет ТСН.

Читайте такжеБлагодаря отцу: на кого зять Путина променял президентскую дочь, которую он готовит для власти царствомВ 2016 году, когда ей было 17 лет, Айшат возглавила Модный дом Firdaws, основанный ее матерью Медни Кадыровой еще в 2009 году. Бренд специализируется на одежде для мусульманок и продает одежду в Грозном, Москве, Махачкале и Дубае.

Цены на вещи варьируются в районе 200-500 долларов.

В 2021 году Кадыров назначил дочь на должность первого заместителя министра культуры Чечни. Свое решение он обосновал тем, что, несмотря на юный, возраст Айшат имеет богатый опыт руководства сложными и масштабными проектами, в частности, в области культуры. А в октябре 2021 года девушка стала министром культуры.

Читайте такжеДочь Лаврова: что о ней известно и где она живетАйшат она родилась в 1998 году в селе Центарой. До шестого класса училась в школе, а затем перешла на домашнее обучение и по девять часов в день учила Коран и арабский язык.

В 2016 году поступила на экономический факультет Чеченского государственного университета, а в 2017-м вышла замуж за сына близкого друга Кадырова, с которым познакомилась за две недели до свадьбы. Но кто муж Кадыровой неизвестно.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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