Путин и его дочь с мужем

Самый молодой российский миллиардер спровоцировал скандал, прилетев в Дубай. Речь идет о находящимся под санкциями Кирилле Шамалове, который также является бывшим зятем главы РФ Владимира Путина, променяв дочь президента на дочь влиятельного генерала спецслужб.

Именно с последней он и прилетел в Дубай на фоне санкционного кризиса в Москве, и устроил там пышную вечеринку в честь своего 40-летия.

Как пишет Daily Mail, ранее Шамалов был женат на 35-летней Катерине Тихоновой, второй дочери президента России, танцующей хай-кик в стиле рок-н-ролл.

"Пока в стране все затягивают пояса, а бизнесу и промышленности отведены ключевые роли в спасении экономики, бывший зять Владимира Путина, миллиардер-акционер "Сибура" Кирилл Шамалов прожигает свою жизнь", - сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Бизнес-магнат, юрист и нефтехимический магнат Кирилл Шамалов уже подвергался санкциям со стороны США в 2018 году после того, как он был публично назван супругом младшей дочери Путина.

Его новой пассией является 33-летняя Анастасия Задорина - дочь влиятельного генерала секретных служб ФСБ, сыгравшего ключевую роль во вторжении Путина в Украину.

Задорина - основательница собственного бренда haute couture anastaiAZadorina и лейбла ZASPORT - официального экипировщика олимпийской сборной России.

Отец Задориной - влиятельный генерал-полковник Михаил Щекин, отвечающий за снабжение агентов ФСБ всем оборудованием. Его дочь окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) — тренировочную площадку для будущих высокопоставленных дипломатов и шпионов.

Она устроила пышную вечеринку по случаю его 40-летия в башне Бурдж-аль-Араб в Дубае, вдали от санкционного мрака в Москве.

"Вечеринка была только для избранных и проходила в условиях повышенной секретности, учитывая текущие события в Украине", - пояснил телеканал.

Как известно, в феврале 2013 года Кирилл и Катерина поженились на тайной церемонии на горнолыжном курорте Игора, расположенном среди заснеженных холмов, в двух шагах к северу от Санкт-Петербурга. Пара потратила миллионы долларов на обустройство недвижимости недалеко от резиденции Путина и на французском морском курорте Биарриц. Они потратили почти 50 000 фунтов стерлингов на ковер и более 5 000 фунтов стерлингов только на японские книги.

Брак Шамалова с Катериной рухнул, когда он завязал отношения с лондонской инвесторкой Жанной Волковой. В прошлом году они разошлись.

Между тем, отец Шамалова Николай Шамалов, 72 года, дантист советских времен, и Путин были давними соседями по даче под Санкт-Петербургом в 1990-х годах. Он разбогател, получив долю в банке "Россия", как и другие соратники Путина.

Еще не окончив университет, Кирилл в 2002 году был назначен главным юрисконсультом "Газпрома" по внешнеэкономической деятельности. Ему тогда было всего 20 лет.

Три года спустя он стал главным юрисконсультом Газпромбанка, который тогда еще был дочерней компанией "Газпрома", а в 2008 году перешел в "Сибур", крупнейшую нефтехимическую компанию страны, на должность вице-президента.

Пока Кирилл рос в 1990-х годах, его отец вместе с Путиным стал соучредителем кооператива "Озеро", застройки дач под Санкт-Петербургом. Различные участники разработки Озеро стали известны в путинской России.

Состояние Кирилла начало стремительно расти вскоре после его свадьбы с дочерью президента, конкурентоспособной танцовщицей-акробаткой, которая помогала курировать расширение Московского государственного университета стоимостью 1,7 миллиарда долларов.

Лидер оппозиции Алексей Навальный, находящийся в настоящее время в тюрьме, утверждал, что Кирилл стал самым молодым миллиардером России после свадебного подарка в размере 380 миллионов долларов, когда он получил акции "Сибура" всего за 100 долларов.

Когда он женился на дочери Путина, пара получила в подарок особняк в Биаррице за 4,5 миллиона евро и недвижимость в Подмосковье, ремонт которой обошёлся почти в 8 миллионов евро.

К слову, сейчас Тихонова возглавляет новую крупную российскую инициативу в области искусственного интеллекта - руководит финансируемыми государством проектами в Московском государственном университете и является вице-президентом WRRC по расширению и маркетингу.

Она является крупным игроком в акробатическом рок-н-ролле, нишевой танцевальной дисциплине, в которой она участвовала, и помогает управлять на руководящих должностях в WRRC и Российской национальной федерации.

В Москве ходили слухи, что Путин постепенно готовит ее в качестве своей возможной преемницы в 2024 году. Говорилось, что он потихоньку готовит Катерину для возможного захвата власти "царством".

"Попытка провести женщину через предвыборную кампанию в России — довольно интересный и современный политический эксперимент. У Путина нет наследника (мужского пола) — по крайней мере официально, — но у него есть две дочери, и одна из них, Екатерина, уже вышла в публичное пространство с несколькими крупными и дорогостоящими проектами. В 2024 году Екатерине исполнится 38. Теоретически она может принять участие в президентских выборах и обеспечить спокойное время в старости своему отцу и его ближайшим друзьям", - писали эксперты.

Интересно, что ранее Путин оговорился о своих дочерях от брака с бывшей женой Людмилой: "Они делают первые шаги в своей карьере, но делают хорошие успехи. Они не участвуют в бизнесе или политике. Они никогда не были звездными детьми, никогда не получали удовольствия от направленного на них внимания. Они просто живут своей жизнью. Они живут в России... Они никогда нигде, кроме России, не получали образования. Я горжусь ими, они продолжают учиться и работать. Мои дочери свободно говорят на трех европейских языках", - говорил российский диктатор.

Напомним, официальная супруга Путина рассказала, как он сделал ей предложение.

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