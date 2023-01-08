"Очень драматичный год": астролог назвала 3 самых невыносимых месяца для Украины в 2023 году

Астролог прогнозирует, что май месяц станет антрактом между первым и вторым актом.

Гороскоп для Украины / goodfon.ru, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

2022 год для Украины был сокрушительным, а 2023 год будет драматичным. Как говорит в своем прогнозе астролог Людмила Халанская, наиболее драматичным в 2023 году для Украины будет апрель.

"Если одним словом охарактеризовать прошлый и нынешний годы, то 2022 был для Украины сокрушительным. А 2023 будет драматичным. Уничтожение не имеет продуктивных последствий для того, кого уничтожают, не предполагает никакого сдвига вперед. Уничтожение имеет сугубо отрицательное значение. Хотя оно могло быть и не таким разрушительным, но что уже произошло, то произошло. А вот драма – это всегда развитие событий. Драма имеет кульминацию и развязку. То есть результат. Первый акт начался в 2022 году, закончится весной. Его кульминация уже пройдена, впереди развязка. Наиболее драматичным (действие, напряжение) будет апрель", - говорит астролог в своем прогнозе.

Халанская также отмечает, что май станет антрактом между первым и вторым актом.

"Следующий драматический период ожидается летом. И здесь уже предугадать, чего именно он коснется и насколько может быть трагическим, очень трудно, ведь на сцену выйдет Уран – самый непредсказуемый и неуправляемый персонаж, от которого можно ждать любых сюрпризов. Но есть надежда (я все еще не оставляю надеяться на лучшее!), что он не станет слишком коварным, потому что второй антракт в октябре ожидается довольно гармоничный", - добавила специалист.

Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

Последний акт 2023 года будет иметь кульминацию в ноябре, говорит астролог.

"Сильную, напряженную кульминацию, которая станет завязкой для следующей пьесы в 2024 году: в 2024-м мы будем иметь, так сказать, сиквел – продолжение начатого в 2023-м. А пока впереди относительно спокойные, за исключением нескольких дней, январь и февраль. И более драматичная весна, включительно до апреля", - сообщила она.

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