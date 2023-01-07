"Готовят замес": астрологи назвали критический регион Украины до конца января и месяц исхода войны

Астролог предупредила, что ждать чего-то радостного на фронте в ближайшее время нельзя.

Гороскоп для Украины / 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, goodfon

Война в Украине будет продолжаться всю зиму и весну. Такой прогноз озвучили астрологи. По словам астролога Яны Тимощук, в январе оккупанты хотят поменять стратегию.

"Цель объявления Путиным "рождественского перемирия" это не остановка боевых действий. Может быть передышкой или остановкой перед захватывающим боем. Мы будем иметь момент обмана. Меняется стратегия у оккупантов", - говорит астролог Яна Тимощук.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

Астролог предупредила, что ждать чего-то радостного в ближайшее время нельзя.

"Верить в их Божественные "идеалы" нельзя. Тройка мечей и Пятерка жезлов говорит нам, о замесе, о "мясорубке". Они хотят ввести людей в опасность и страх. Нас не ждет что-то очень радостное. Они хотят лишать людей коммуникаций (воды, света). Может произойти какой-то сильный рывок (наступления - ред.). Установить сроки точно нельзя, но этот период затишья может использовать с целью нового наступления", - сказала астролог.

Где ждать большой опасности

"Больше всего стоит опасаться Офису президента и там, где центр принятия решения. Туда могут быть очень сильные прилеты. Нужно обезопасить президента Украины, потому что там больше всего может пострадать", - добавила она.

Масштабное наступление

"Пока Юпитер в Овне с мая 2022 года по май 2023 года, люди хотят воевать. Но произойдет Солнечное затмение 20 апреля 23 года. Оно означает, что будет диктована ситуация на фронте. То есть Солнечное затмение будет мешать воевать. В июне будет аспект между Сатурном и Юпитером. Это означает, что можно будет найти понимание между людьми. То, что говорил Путин до 7 января, означает обман. Речь Путина была в соединении с Плутоном. Плутон означает – всех пугать. Он пытается пугать своей речью. Правда будет с середины февраля. Также с середины февраля утратит актуальность наступления на Киев миллионной армии России. Сейчас пытаются запугать этим наступлением", - сказала астролог Алексей Кириченко.

Кто такой Алексей Кириченко Алексей Кириченко изучает астрологию с 1999 года. С 2005 года начал преподавать астрологию. Является автором многих статей на тему астрологии. Имеет свой собственный ютуб-канал.

Астролог отмечает, что все военные действия будут точечными.

"Плутон выйдет из Козерога в 20 числах марта. Все военные действия будут точечными. Пока Марс в Близнецах - не будет глобального настроения. С конца марта до середины мая Марс будет в Близнецах, поэтому никакого наступления не будет происходить", - говорит астролог.

Когда закончится война

"Война будет, но не такая, как говорит Путин. По моим оптимистическим прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу - в середине мая", - отметил астролог.

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